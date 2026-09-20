Michelin yıldızlı restoranda karınca skandalı
Güney Kore'de Seul'de bulunan 2 Michelin yıldızlı "Evett" adlı restoran tam 4 yıl boyunca müşterilerine yüksek oranda ağır metal içeren karıncalı tatlı servis etmiş.
Skandal, müşterilerin, restoranda servis edilen dondurulmuş yemeklerin üzerinde bulunan sıra dışı malzemelerin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmasının ardından patlak verdi. Bakanlık hemen güvenlik soruşturması başlattı.
Güney Kore'de Seul'de bulunan 2 Michelin yıldızlı "Evett" adlı restoranın müşterilerine yaklaşık 4 yıl boyunca izinsiz ve yüksek oranda ağır metal içeren karıncalı tatlı servis ettiği ortaya çıktı. Karıncaları garnitür olarak kullanarak Gıdya Hijyeni Kanunu’nu ihlal eden restoran para cezasına çarptırıldı.
Karıncalar Güney Kore'de insan tüketimine uygun görülen 10 böcek türü arasında yer almıyor. Yani resmi olarak tüketim izni yok. Onaylı listede çekirgeler, çekirge sürüsü ve bazı ipekböcekleri var. Rutin denetimler sırasında yapılan analizlerde restoranda tatlı garnitürü olarak kullanılan karıncalarda yasal sınırın üzerinde ağır metal tespit edildi. Yaklaşık 12 bin müşterinin karıncalardan yediği belirtildi.
Evett restoranının kurucu şefi ve sahibi Avustralyalı şef Joseph Lidgerwood...
Savcılar, ilk önce restoran sahibine bir yıl hapis cezası ve 20 milyon won para cezası talep etmişti; ancak hakim, suçun kabul edilmesini ve restoran sahibinin sabıka kaydının bulunmamasını dikkate alarak 15 milyon won restorana 10 milyon won işletmeci şirkete olmak üzere toplamda yaklaşık 25 milyon won (352 bin TL) para cezası kesti.
Yargıç gıda standartlarının ihlal edilmesinin yanı sıra karıncalardaki standardı aşan düzeyde ağır metaller tespit edildiğini, dolayısıyla “suçun kesinlikle hafif olmadığını” belirtti. Restoran sahibinin, başka yerlerde gıda olarak kullanılan karıncaların Güney Kore’de yemeklerde kullanılmasının yasak olduğundan haberi olmadığı söylendi.
Evett'te karıncaların sorbe üzerine süs olarak kullanılması, Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı'nın fotoğraflı çevrimiçi yorumları tespit etmesiyle ortaya çıktı. Bakanlık, işletme sahibinin yaklaşık dört yıl boyunca bazı yemeklere “ekşi bir tat” vermek amacıyla üç ila beş karınca serptiğini ve bu zamana kadar toplamda 49 bin karınca kullanıldığını belirtti. Karıncaların ABD’den ve Tayland’dan ithal edildiği belirtildi.
Karıncalar, birçok Asya, Afrika ve Latin Amerika kültüründe yenebiliyor. Hatta Kolombiya’da kraliçe karıncalar havyar kadar değerli.