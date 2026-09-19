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        Haberler Dünya Amerika Cumhurbaşkanı Erdoğan 20-23 Eylül tarihlerinde ABD'yi ziyaret edecek

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 20-23 Eylül tarihlerinde ABD'yi ziyaret edecek

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 20-23 Eylül 2026 tarihlerinde ABD'yi ziyaret edeceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 21:33 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD takvimi belli oldu

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ni ziyaret edeceğini duyurdu.

        Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20-23 Eylül 2026 tarihlerinde ABD’de bulunacağını belirtti.

        BM GENEL KURULU’NDA HİTAP EDECEK

        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler” temasıyla düzenlenecek 81. Genel Kurul genel görüşmelerinin ilk günü olan 22 Eylül’de konuşma yapacağı bildirildi.

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        İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRECEK

        Ziyaret kapsamında Erdoğan’ın, BM Genel Sekreteri’nin yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayrıca ABD’de yaşayan Türk vatandaşlarının temsilcileri, Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle düzenlenecek çeşitli programlara katılması bekleniyor.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan BM
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti
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