Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Yargıtay'dan "eşit kazanç" için dikkat çeken nafaka kararı!

        Yargıtay'dan "eşit kazanç" için dikkat çeken nafaka kararı!

        Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşandığı eşiyle aynı gelir düzeyinde olup düzenli geliri bulunan kadına, nafaka bağlanması yönündeki yerel mahkeme kararını hukuka aykırı bularak bozdu. Kararda, kadına nafaka verilmesinin hukuka aykırı olduğu belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 12:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yargıtay'dan "eşit kazanç" için dikkat çeken nafaka kararı!

        Yargıtay kararına göre, İstanbul'da yaşayan bir çift, karşılıklı boşanma davası açtı. Yargılamayı yapan Bakırköy 13. Aile Mahkemesi, tarafların "evlilik birliğinin temelden sarsıldığı" gerekçesiyle boşanmalarına, kadına yoksulluk nafakası bağlanmasına hükmetti.

        İSTİNAF KARARI HUKUKA UYGUN BULDU

        AA'da yer alan habere göre istinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 56. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.

        ERKEK KARARA İTİRAZ ETTİ

        Boşanmasına karar verilen erkek, yerel mahkeme hükmüne itiraz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

        BOŞANMAYI ONADI NAFAKA KARARINI BOZDU

        Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yargılama aşamasındaki usuli işlemler ile tarafların boşanmasına ilişkin hüküm yönünden yerel mahkeme kararının onanmasına, kadına yoksulluk nafakası bağlanması yönünden ise hükmün bozulmasına karar verdi.

        REKLAM

        "KADININ EMEKLİ GELİRİ VAR GELİRİ ERKEĞE DENK"

        Dairenin kararında, kadının emekli olduğu, düzenli ve sabit bir gelirinin bulunduğu, ayrıca tarafların gelir durumlarının da birbirlerine yakın veya denk olduğu ifade edildi.

        "YOKSULLUK NAFAKASI KOŞULLARI OLUŞMADI"

        Tarafların gelir durumlarına ilişkin tespit karşısında kadına nafaka verilmesinin hukuka aykırı olduğu belirtilen kararda, "Bu durum karşısında, davacı kadın yararına 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde düzenlenen yoksulluk nafakası koşulları oluşmamıştır.

        Davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin reddi gerekirken kabulü doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir." ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yargıtay kararı
        #Yargıtay nafaka kararı
        #nafakayla ilgili karar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yargıtay'dan "eşit kazanç" için dikkat çeken nafaka kararı!
        Yargıtay'dan "eşit kazanç" için dikkat çeken nafaka kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Metrekareye 100 kg yağış düştü! Rize’de yağmur sele döndü
        Metrekareye 100 kg yağış düştü! Rize’de yağmur sele döndü
        Kozinoğlu soruşturmasında eski 2 savcı tutuklandı
        Kozinoğlu soruşturmasında eski 2 savcı tutuklandı
        Türkiye-İtalya ticaretinde hedef 40 milyar dolar
        Türkiye-İtalya ticaretinde hedef 40 milyar dolar
        Süper Lig'de dev randevu!
        Süper Lig'de dev randevu!
        50 santimlik iple boğmuş... Pantolon giyme cinayeti!
        50 santimlik iple boğmuş... Pantolon giyme cinayeti!
        Beşiktaş'ın rakibi Amedspor!
        Beşiktaş'ın rakibi Amedspor!
        Çocuğa sigorta emeklilikte avantaj mı?
        Çocuğa sigorta emeklilikte avantaj mı?
        ABD'de felçli hastaların iletişim kurmasını sağlayan yeni bir sistem geliştirildi
        ABD'de felçli hastaların iletişim kurmasını sağlayan yeni bir sistem geliştirildi
        Fenerbahçe'nin konuğu Eyüpspor!
        Fenerbahçe'nin konuğu Eyüpspor!
        Trump: Danimarka ile anlaştık
        Trump: Danimarka ile anlaştık
        Miras davasında 'tehdit' iddiası
        Miras davasında 'tehdit' iddiası
        Nuh'un Gemisi araştırmasında dikkat çeken keşif
        Nuh'un Gemisi araştırmasında dikkat çeken keşif
        'Kızılcık Şerbeti' reytinglerde zirvede
        'Kızılcık Şerbeti' reytinglerde zirvede
        Ablası, otizmli kardeşini 4. kattan atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Ablası, otizmli kardeşini 4. kattan atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Menajeriyle evlendi
        Menajeriyle evlendi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        6 ayda zirveden hızla çakılanlar
        6 ayda zirveden hızla çakılanlar