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        Haberler Yaşam Nuh'un Gemisi çalışmaları uluslararası belgesellere konu oluyor

        Nuh'un Gemisi çalışmaları uluslararası belgesellere konu oluyor

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntıların olduğuna inanılan alanla ilgili yapılan bilimsel çalışmalar uluslararası belgesellere konu oluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 09:33 Güncelleme:
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        Nuh'un Gemisi araştırmasında dikkat çeken keşif

        Harita Yüzbaşı İlhan Durupınar, 1959 yılında Harita Genel Komutanlığı'nda bölge haritalarını oluşturmak için hava fotoğrafları üzerinde çalışma yaparken, Ağrı Dağı'nın Telçeker köyü yakınlarında bulunan ve Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntıların olduğu iddia edilen alanı keşfetti.

        Bugüne kadar yapılan araştırmalarda bilim insanlarının Nuh'un Gemisi'nin nerede olduğu konusunda uzlaşamadığı bölge, asırlardır gizemini korumaya devam ediyor.

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenker Atila başkanlığında, Amerikalı araştırmacı Andrew Jones'un desteğiyle Nuh'un Gemisi ile ilgili araştırma projesi yürütülüyor.

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        Dünyaca ünlü maceracı ve televizyon programcısı Bear Grylls'ın ekibinin de aralarında bulunduğu İngiliz ve ABD'li 3 ekip, bölgedeki bilimsel araştırmalarla ilgili belgesel çekimi yapıyor.

        ULUSLARARASI BELGESEL VE SİNEMA PROJESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPMA VURGUSU

        Türkiye Film Komisyonu Başkanı ve yapımcı Sait Yardımcı, Doğubayazıt'ın uluslararası bir belgesel yapımına ev sahipliği yapmasının çok önemli olduğunu söyledi.

        Bu tür yapımların bölgenin görsel zenginliğini dünya izleyicisiyle buluşturduğunu belirten Yardımcı, şöyle konuştu:

        "İngiliz ve Amerikan ekiplerini Doğubayazıt'ta ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Uluslararası yapım standartlarına uygun, güvenli ve profesyonel bir çalışma ortamının oluşturulması için projenin hazırlık aşamasından çekim sürecine kadar çalışmalar yürüttük. Doğubayazıt'ın gelecekte daha fazla uluslararası belgesele ve sinema projesine ev sahipliği yapacağına inanıyorum."

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        ABD'li araştırmacı Jones ise üç farklı ekibin aynı dönemde bölgede çekim yapmasının önemine dikkati çekti.

        "FARKLI İNANÇLARDAN İNSANLARIN DA BURAYI GÖRMEK İSTEYECEĞİNE İNANIYORUM"

        Nuh'un Gemisi Keşif Derneği Başkanı Lauren Witzke de projedeki görevinin buranın Nuh'un Gemisi olup olmadığını bilimsel olarak ortaya çıkaracak araştırmaları desteklemek olduğunu anlattı.

        Mümkün olan en kapsamlı bilimsel çalışmayı yürütmek istediklerini ve alanda ileri düzey araştırmalar yaptıklarını vurgulayan Witzke, "Nuh'un Gemisi hem Hristiyanlıkta hem de İslam’da çok önemli bir yere sahip. Bu yüzden sadece Hristiyanların veya Müslümanların değil, farklı ülkelerden ve farklı inançlardan insanların da burayı görmek isteyeceğine inanıyorum" dedi.

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        Prof. Dr. Atila da çalışmalar kapsamında önce GPS noktalarının belirlendiğini ve alanın üç boyutlu haritalarının hazırlandığını, ardından radar taramaları gerçekleştirildiğini ve elde edilen sonuçlara göre toprak numuneleri alınmaya başlandığını belirtti.

        "BU TOPRAK NUMUNELERİ KIŞ BOYUNCA ANALİZ EDİLECEK"

        Radar verilerinde koridor veya oda olabilecek bazı boşlukların tespit edildiğini, sondaj ve toprak analizlerinin bu alanlarda yoğunlaştırıldığını ifade eden Atila, şunları kaydetti:

        "Bu toprak numuneleri kış boyunca analiz edilecek. Radar sonuçlarımız 10 gün sonra, toprak numunelerimiz 3 ay sonra belli olacak ve ondan sonra burayla ilgili açıklama yapacağız. Önümüzdeki yıl ve bir sonraki yıl için çalışmaları sürdürmeyi planlıyorum."

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        #nuhun gemisi
        #ağrı
        #Doğubeyazıt
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