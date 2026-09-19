Sınırsız sinemada, Güneşin Oğlu sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

Bu hafta kültür sanat takvimi yine dopdolu…

Gerilim korku filmi Resident Evil, talihsiz bir kuryenin, uzak bir hastaneye paket teslim etmekle görevlendirilmesini ve kendini bir salgının ortasında bulmasını anlatıyor.

Sınırsız (Runner), eski asker Hank'in hasta bir çocuğun hayatını kurtaracak kritik organı hastaneye ulaştırırken, organın peşindeki suç örgütüyle verdiği ölümcül mücadeleyi konu alıyor.

Tiyatroda; Onur Ünlü'nün aynı adlı kült filminden sahneye uyarlanan ve geçen sezonun en sevilen oyunlarından biri olan 'Güneşin Oğlu' 20 Eylül'de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde yeniden seyirciyle buluşacak.

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Hayatın anlamı, seçimler ve mecburiyetler arasında sıkışmış insanı masalsı, absürt ve mizahi bir dille sorgulayan Hiç Dünya, 25 Eylül'de All Saints Moda Kilisesi'nde tiyatroseverlerle buluşuyor.

Konser tarafında Edis, 20-21 Eylül'de Harbiye Açıkhava'da hayranlarıyla buluşurken, hip-hop ve trap müzik prodüktörü Metro Boomin, 22 Eylül’de KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak. Sting'in gitaristi Dominic Miller, 25 Eylül'de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde olacak.

Denizaşırı: Özer Kabaş ve Zamanları, sanatçı, eğitimci ve yazar Özer Kabaş’ın çok yönlü sanat pratiğini ve Türkiye'nin kültür tarihindeki yerini ele alıyor. Sergi, 14 Mart 2027’ye kadar Salt Beyoğlu'nda ücretsiz ziyaret edilebilir.

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70 galeri, 736 sanatçı ve 1.372 eseri bir araya getirecek olan Contemporary Istanbul, 21. edisyonuyla 23–27 Eylül 2026 tarihleri arasında Tersane Istanbul'da sanatseverlerle buluşacak.

Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Bilge Tunçer'e değerlendirdi.