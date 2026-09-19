Bitlis'te, Nemrut Krater Gölü'ne gezmeye giden vatandaşlar, göl çevresinde yiyecek arayan boz ayılarla karşılaştı.

BOZAYILARA ELİYLE PİDE VERDİ

Vatandaşlardan yaşlı bir adamın tehlikeye aldırış etmeden boz ayıları elle beslemesi vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

YETKİLİLER UYARIDA BULUNDU

Nemrut Krater Gölü çevresinde sık sık görülen ayıların yabani yaşam alanında beslenmesinin hem insanlar hem de hayvanlar için tehlikeli olduğunu vurgulayan yetkililer, vatandaşların yabani hayvanlara yaklaşmaması ve yiyecek vermemesi konusunda uyarıda bulunuyor.