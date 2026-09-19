Itır Esen menajeriyle evlendi
2017'deki Miss Turkey yarışmasıyla adını duyuran Itır Esen, menajeri Engin Aykanat ile Paris'te hayatını birleştirdi
Giriş: 19 Eylül 2026 - 08:19 Güncelleme:
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Oyuncu Itır Esen, menajeri Engin Aykanat ile 6 Eylül'de aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmıştı. Çiftin nişan yüzüklerini Çağatay Ulusoy takmıştı. Ulusoy'a sevgilisi Aslıhan Malbora da eşlik etmişti.
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Çiftten dün sürpriz fotoğraflar geldi. Esen ve Aykanat evlendiklerini duyurdu.
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İkili, Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturdu.
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Itır Esen, bu mutlu gününden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Devrim Özkan, Öykü Çelik, Bensu Soral ve Gülenay Kalkan gibi ünlü isimler de Itır Esen'e tebrik mesajları yolladı.
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Usta oyuncu Itır Esen de kendisiyle aynı adı taşıdığı yeğenine, "Tebrikler canım Allah mutlu etsin" yorumunu yaptı.
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