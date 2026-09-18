Adalet Bakanı Akın Gürlek, "2028 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için seçim düzenlenecek. Bu konuda kıymetli teşkilat mensuplarımıza çok önemli sorumluluk düşüyor" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında geldiği Adana'da Adana Valisi Mustafa Yavuz’u ziyaret etti. Ziyarete AK Parti Adana milletvekilleri Sunay Karamık, Abdullah Doğru ve Faruk Aytek ile AK Parti Adana İl Başkanı Mustafa Özkan da katıldı.

Daha sonra AK Parti Adana İl Başkanlığını ziyaret eden Gürlek, burada yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bu buluşma aynı zamanda Türkiye Yüzyılı kapsamında teşkilatımızın hazırladığı bir buluşma. Özellikle Terörsüz Türkiye sürecinin anlatılmasında biz bu buluşmalara çok önem veriyoruz. Terörsüz Türkiye süreci Adana'mızda bütün vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde, zaten daha önce de yaşıyorlar, kardeşçe yaşadıkları bir süreç.

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Biz özellikle Terörsüz Türkiye sürecinde bu yasanın yapım aşamasında görev aldık. Adalet Bakanlığı olarak ve büyük bir çoğunlukla da Meclis'te 467 sayın milletvekilimizin çoğunluğuyla kabul edildi.

Şu an özellikle ikinci aşama başlayacak, biliyorsunuz Milli Güvenlik Kurulu tarafından örgütün tamamen tasfiyesi ve tasdikinden sonra artık bu yasa yürürlüğe girecek. Özellikle Terörsüz Türkiye sürecinde bunun vatandaşlarımıza anlatılması, sahada karşılık buluşması anlamına bütün bakanlarımız teşkilat oluşmalarına önem veriyor.

Son zamanlarda özellikle Adana Başsavcılığımız, Adana Emniyet Müdürlüğümüz bünyesinde sokak çetelerine operasyon yaptık. Vatandaşlarımızın bu kapsamda özellikle bazı sokak çetelerinden dolayı huzur ve güven anlamında endişeleri vardı.

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Çok şükür büyük ölçüde sokak çeteleri sorunu ortadan kaldırıldı. Başsavcılarımıza sokak çeteleriyle mücadele konusunda, terörle, uyuşturucuyla ve sanal bahisle mücadele konusunda genelge gönderdik. Bütün başsavcılarımız bu genelge bünyesinde operasyonlar yapıyor.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE GÜZEL BİR AŞAMAYA GELDİK"

2028 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek. Bu konuda kıymetli teşkilat mensuplarımıza, yol arkadaşlarımıza çok önemli sorumluluk düşüyor. Hep birlikte el ele, kardeşlik hukukuyla, kardeşlik riyasetiyle sahada olarak, vatandaşlarımıza anlatarak inşallah Türkiye Yüzyılı'nı tekrardan Cumhurbaşkanımızın riyasetinde seçtirmemiz gerekiyor.

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Biliyorsunuz, Terörsüz Türkiye sürecinde de güzel bir aşamaya geldik. Biz sürekli olarak gittiğimiz illerde özellikle sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle toplantılar yapıyoruz. Ben buradan kısaca şunu anlatmak istiyorum.

Iğdır ziyaretimizde aynı şekilde sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderlerimizle bir buluşma yapmıştık. Orada bir Caferi dedemiz bana şunu söylemişti: Biliyorsunuz, Ağrı Dağı hepimizin baktığı, hepimizin gördüğü, aynı zamanda üç ilden görülen heybetli bir dağ. Aynı zamanda Ağrı Dağı mitolojide de kutsallık atfedilen bir dağ.

Dedi ki Caferi dedesi, 'Şu gördüğümüz dağa biz önceden sadece bakıyorduk, etrafından gecenin belirli saatleri geçmekten korkuyorduk. Çünkü güvenlik gerekçesiyle akşamları gidemiyorduk ama şu an Terörsüz Türkiye sürecinde bu dağa hafta sonları ailemizle gidip piknik yapıyoruz' dedi. Gerçekten bu laf beni çok etkiledi.

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"13. YARGI PAKETİ İNŞALLAH EKİM AYINDA MECLİS'E GELECEK"

Tunceli, Diyarbakır, bunlar Adana'mız, bunlar bizim Türkiye'mizin şehirleri. Buralara terörsüz Türkiye süreciyle birlikte sadece güvenlik, kamu düzeni değil, aynı zamanda istikrar gelecek, yatırımcı gelecek, turizm bu şehirlere gelecek. Biz bu sürece çok önem veriyoruz.

Bu süreçte özellikle en başta fedakarlık gösteren şehitlerimiz ve gazilerimizi de incitmeden bir düzenleme yaptık. Kesinlikle burada örgütün tasfiyesi ve silahlarını bıraktıktan sonra bu yasa yürürlüğe giriyor. Elimizden geldiğince biz Adalet Bakanlığı olarak bu yasanın yürürlüğe girdikten sonraki süreci de takip ediyoruz.

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Gördüğüm kadarıyla şu an vatandaşlarımız sahada gerçekten terörsüz Türkiye sürecinden dolayı çok büyük bir memnuniyet duyuyor. 13. Yargı Paketi inşallah ekim ayında Meclis'e gelecek. Özellikle burada yargının hızlanması alanında bir kısım düzenlemeler ihtiyaç duyuluyor.

Bir kısım düzenlemeler yaptık. Biz vatandaşlarımızın makul süre içerisinde, gecikmeksizin, öngörülebilir bir şekilde adalet anlayışından yararlanmasını temenni diyoruz. Bu konuda önemli adımlar attık. İnşallah yargılamalar kısa sürede sonuçlanacak."