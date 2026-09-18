'Kızılcık Şerbeti'nde 5'inci sezon heyecanı

SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Erkan Avcı, Özge Borak ile Emre Dinler'in paylaştığı paylaştığı sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' 5'inci sezonuyla bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor.

Yeni sezon öncesi merak giderek artarken, 'Kızılcık Şerbeti' oyuncuları yeni sezona dair duygu ve düşüncelerini anlattı. Usta oyuncular, hem sete dönüş heyecanlarını hem de karakterlerinin yeni sezonda yaşayacaklarına dair ilk ipuçlarını Habertürk'le paylaştı.

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DİZİNİN İLK SEZONUNDAN BERİ SEYİRCİNİN HİKÂYESİNİ EN ÇOK MERAK ETTİĞİ İKİLİ: KIVILCIM VE ÖMER

"ÇOK BAŞARILI BİR DURUM"

'Kızılcık Şerbeti' denince akla ilk gelen karakterlerin başında olan Ömer ve Kıvılcım yeni sezonda da sürpriz gelişmelerle geri dönüyor. Ömer karakterine hayat veren Barış Kılıç, yeni sezon öncesi tüm ekibe iyi dileklerini ileterek heyecanını paylaştı. Dizinin 5'inci sezona ulaşmasının ekip açısından önemli olduğunu söyleyerek, "5'inci Sezonla ekranda olmak bence çok başarılı bir durum" ifadelerini kullandı.

"KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN ÖNCE VE SONRA OLDU"

Evrim Alasya, dizinin hem kendi hayatında hem de oyunculuk kariyerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Dizinin yalnızca yüksek izlenme oranlarına ulaşan bir yapım olmadığını, zaman içerisinde farklı bir konuma yükseldiğini ifade eden Alasya, "Kızılcık Şerbeti'nden önce ve sonra oldu hepimizin hayatı. Sadece çok izlenen değil, fenomen bir dizi oldu" dedi.

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"LİDER KARAKTERİNİ ÇOK SEVECEKLER"

'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundaki sürprizlerden biri ise başarılı oyuncu Murat Aygen olacak. Aygen, diziye Lider karakteriyle dahil oluyor. Yeni karakterini büyük bir heyecanla anlatan oyuncu, "Lider karakterini çok sevecekler. Ben de senaryoyu okuduğumda o kadar mutlu, o kadar mesut oldum ki çok etkilendim. Gerçekten diziyi güzel yazıyorlar" sözleriyle yeni karakterinin izleyicide merak uyandıracağının sinyalini verdi.

"SEYİRCİMİZLE BULUŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"

Abdullah Ünal karakterine hayat veren Ahmet Mümtaz Taylan, yeni sezon öncesi seti ve çalışmayı çok özlediklerini dile getirerek, "5'inci sezona başlıyoruz. İnşallah bu da çok güzel bir sene olur. Seyircimizle buluşmak için sabırsızlanıyoruz" sözleriyle heyecanını anlattı.

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"BENİM İÇİN DE GÜZEL BİR KAZANÇ OLDU"

Dizinin yeni sezonunda dikkat çekecek karakterlerden biri de Salkım Ünal olacak. İlk tanıtımda izleyiciye farklı bir Salkım'ın sinyalleri verilirken, karaktere hayat veren Özge Borak, 'Kızılcık Şerbeti'nin seyirciyle kurduğu güçlü bağa dikkat çekti. Borak, dizinin gördüğü ilgiyi, "Seyircinin bağı aslında kabul görmekten geçiyor. Yaptığımız şeyler kabul gördükçe seyirci bizle daha büyük bir bağ kuruyor. Sonradan dahil olduğum işler arasında bu raddede ilk defa büyük bir geri dönüş alıyorum. Benim için de güzel bir kazanç oldu açıkçası" dedi.

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BAŞAK VE FATİH CEPHESİNDE NELER OLACAK?

Yeni sezonun en çok merak edilen hikâyelerinden biri de Başak ve Fatih'in akıbeti. Başak karakterini canlandıran Seray Kaya, yeni sezon senaryosunu okuduğunda karakterine üzüldüğünü söyleyerek izleyicinin merakını daha da artırdı.

"BAŞAK'A ÇOK ÜZÜLDÜM"

Kaya, "Kendi karakterimle ilgili ufak bir not düşmek isterim; senaryoyu okuyunca Başak'a çok üzüldüm" diyerek yeni sezona dair dikkat çekici bir ipucu verdi.

"HEYECAN KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR"

Fatih Ünal karakterine hayat veren Emre Dinler ise hikâyede yaklaşık altı aylık bir zaman atlaması yaşanacağını belirtti. Dinler, yeni sezonda da kaosun eksik olmayacağını söyleyerek, "Heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bir altı aylık zaman atlaması olacak hikâyemizde yine kaosların olduğu bir sezon bekliyor izleyicimizi" ifadelerini kullandı.

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"ASİL'İ OYNAMAK ÇOK KEYİFLİ"

Dizinin dikkat çeken karakterlerinden Asil'e hayat veren Erkan Avcı yeni sezon için heyecanını paylaştı. Asil karakterinin oyunculuk açısından kendisi için özel bir deneyim olduğunu belirten Avcı, karakterin dram ve komediyi bir arada barındırmasının kendisini sürekli canlı tuttuğunu anlattı. "Çok konforlu bir karakter. Hem dram sahneleri ağır hem de komedi sahneleri var, çok dengeli dağılmış durumda. Oyuncu olarak hem komedi oynayabilmek hem drama oynayabilmek oyuncuyu çok fit tutan bir şey" diyen Avcı, Asil’i severek oynadığını ifade etti.

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"YENİ KONULAR, YENİ MACERALAR OLACAK"

'Kızılcık Şerbeti'nin Asude karakterine hayat veren usta oyuncusu Servet Pandur, "Yeni konular, yeni maceralar olacak her karakter için. Biz de merak ediyoruz" diyerek yeni sezona dair beklentisini paylaştı. 'Kızılcık Şerbeti'nin kariyerine ve seyirciyle kurduğu bağa da değinen Pandur, dizinin ilk sezonundan bu yana yapımı takip eden izleyicilerin varlığının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

BU AKŞAM 'KIZILCIK ŞERBETİ'NDE NELER OLACAK?

Yaşanan felaketlerin ardından geçen altı ayda Ünal ailesi ağır kayıplarla yüzleşir. Ünal Holding'te ise borçlar krize dönüşür. Ömer bazı otelleri alıp şirketten ayrılmıştır. Fatih ve Emir, Abdullah'ı hisse satışına ikna etmeye çalışır. Arka planda Asil ve Asude ise şirketin kontrolünü ele geçirmek için gizlice harekete geçer. Salkım'ın geçirdiği ağır kazanın ardından hafızasının yerine gelmesi, evdeki dengeleri tamamen sarsacak bir düğümün çözülmesini sağlar. Yeni bir sayfa açmak isteyen Salkım, Emir'le işbirliği yaparak harekete geçer.

Fatih'le mutlu evliliğini sürdüren Başak hamiledir. Hamileliği ilerleyen Başak'ın aniden düşüp bayılması korku yaratır. Evdeki düzenini yeniden oturtmaya çalışan Kıvılcım, kızı Çimen'in hayatını toplama çabalarına odaklanır. Ancak yan eve taşınan komşusunun yarattığı gürültü ve huzursuzluk, Kıvılcım'ı çileden çıkarır. Kıvılcım, Asil'le birlikte katıldığı prestijli bir etkinlikte, hayatının akışını değiştirecek bir karşılaşmanın eşiğine gelecektir.

'Kızılcık Şerbeti', 5'inci sezonunun ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de!