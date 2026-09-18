Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 13.509,76 %2,95
        DOLAR 48,7845 %0,10
        EURO 56,0482 %0,01
        GRAM ALTIN 6.874,37 %1,06
        BITCOIN 77.455,00 %1,25
        FAİZ 40,61 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 104,62 %2,37
        GBP/TRY 65,2669 %0,04
        EUR/USD 1,1480 %0,03
        BRENT PETROL 99,95 %-0,72
        ÇEYREK ALTIN 11.239,79 %1,06
        Haberler Ekonomi Para Bakan Gürlek'ten borsa ve fon açıklaması

        Bakan Gürlek'ten borsa ve fon açıklaması

        Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve geleceğini kendi çıkarı için istismar etmeye çalışan hiç kimseye göz yumulmayacaktır" derken fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklandığını, 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi. Gürlek ayrıca malvarlıklarının kaçırılmasına imkan verilmemesi amacıyla ilgili hesaplar ile tüm malvarlığı değerleri hakkında tedbir kararları alındığını ifade etti

        Giriş: 18 Eylül 2026 - 09:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakan Gürlek'ten borsa ve fon açıklaması

        SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

        App Store

        Google Play

        https://x.com/Haberturk hesabımızı takip edebilirsiniz.
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek'ten borsa ve fon açıklaması
        Bakan Gürlek'ten borsa ve fon açıklaması
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Fonların ödeme ve tasfiye süreci belli oldu
        Fonların ödeme ve tasfiye süreci belli oldu
        Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı
        Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı
        "Dayım bir kol saati bile bırakmamış"
        "Dayım bir kol saati bile bırakmamış"
        39 ilin emniyet müdürü değişti
        39 ilin emniyet müdürü değişti
        550 bin yatırımcı nasıl mağdur oldu?
        550 bin yatırımcı nasıl mağdur oldu?
        Kartal, Avrupa'da kanatlandı!
        Kartal, Avrupa'da kanatlandı!
        Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano fırtınası!
        Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano fırtınası!
        İstanbul'da 14 yaşındaki çocuk kalaşnikofla ateş açtı!
        İstanbul'da 14 yaşındaki çocuk kalaşnikofla ateş açtı!
        İptal edilen turun ardından alınan ücret farkına "iade" kararı
        İptal edilen turun ardından alınan ücret farkına "iade" kararı
        15'inden 5'ini izleyen olmadı
        15'inden 5'ini izleyen olmadı
        Gülsen Tuncer vefat etti
        Gülsen Tuncer vefat etti
        5 bölgeye sağanak yağmur uyarısı
        5 bölgeye sağanak yağmur uyarısı
        Trump İran Savaşı için kritik karar aşamasında
        Trump İran Savaşı için kritik karar aşamasında
        İşsizlik fonu 1 trilyona koşuyor
        İşsizlik fonu 1 trilyona koşuyor
        "Polonya'daki ABD üssü konusunda önemli ilerleme kaydedildi"
        "Polonya'daki ABD üssü konusunda önemli ilerleme kaydedildi"
        Italiano'dan genç isme büyük övgü!
        Italiano'dan genç isme büyük övgü!
        PSG ısrar ediyor! Galatasaray satmıyor
        PSG ısrar ediyor! Galatasaray satmıyor
        Eski eşinden tepki
        Eski eşinden tepki