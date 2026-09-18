Bakan Gürlek'ten borsa ve fon açıklaması
Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve geleceğini kendi çıkarı için istismar etmeye çalışan hiç kimseye göz yumulmayacaktır" derken fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklandığını, 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi. Gürlek ayrıca malvarlıklarının kaçırılmasına imkan verilmemesi amacıyla ilgili hesaplar ile tüm malvarlığı değerleri hakkında tedbir kararları alındığını ifade etti
Giriş: 18 Eylül 2026 - 09:11 Güncelleme:
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