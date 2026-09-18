Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den 5 bölgeye sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den 5 bölgeye sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümü gök gürültülü sağanak yağmurların etkisi altında. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 07:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        5 bölgeye sağanak yağmur uyarısı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari hariç) ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Kütahya, Afyon, Isparta, Kilis, Diyarbakır ve Ş. Urfa'nın doğusu ve Mardin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz’in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        REKLAM

        İstanbul

        Güneşli 25°

        Ankara

        Yağmurlu 24°

        İzmir

        Güneşli 30°

        Antalya

        Güneşli 32°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 25°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 21°

        Adana

        Yağmurlu 28°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 34°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 30°

        Ağrı

        Güneşli 26°

        Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların Doğu Akdeniz’in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        #meteoroloji
        #sağanak yağmur
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        550 bin yatırımcı nasıl mağdur oldu?
        550 bin yatırımcı nasıl mağdur oldu?
        Fonların ödeme ve tasfiye süreci belli oldu
        Fonların ödeme ve tasfiye süreci belli oldu
        39 ilin emniyet müdürü değişti
        39 ilin emniyet müdürü değişti
        Kartal, Avrupa'da kanatlandı!
        Kartal, Avrupa'da kanatlandı!
        Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano fırtınası!
        Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano fırtınası!
        İşsizlik fonu 1 trilyona koşuyor
        İşsizlik fonu 1 trilyona koşuyor
        Trump İran Savaşı için kritik karar aşamasında
        Trump İran Savaşı için kritik karar aşamasında
        5 bölgeye sağanak yağmur uyarısı
        5 bölgeye sağanak yağmur uyarısı
        "Polonya'daki ABD üssü konusunda önemli ilerleme kaydedildi"
        "Polonya'daki ABD üssü konusunda önemli ilerleme kaydedildi"
        Gülsen Tuncer vefat etti
        Gülsen Tuncer vefat etti
        Italiano'dan genç isme büyük övgü!
        Italiano'dan genç isme büyük övgü!
        Demet Akalın tacize uğradı
        Demet Akalın tacize uğradı
        PSG ısrar ediyor! Galatasaray satmıyor
        PSG ısrar ediyor! Galatasaray satmıyor
        Borsada ve sermaye piyasalarında operasyon
        Borsada ve sermaye piyasalarında operasyon
        Eski eşinden tepki
        Eski eşinden tepki
        Gürsel Tekin'in görevine son verildi
        Gürsel Tekin'in görevine son verildi
        Yola beton döke döke ilerledi
        Yola beton döke döke ilerledi
        SPK’dan 7 portföy şirketinin fonlarına tasfiye kararı
        SPK’dan 7 portföy şirketinin fonlarına tasfiye kararı
        Para piyasası fonunda süre 1-2 hafta
        Para piyasası fonunda süre 1-2 hafta
        246 hesaba erişim engeli
        246 hesaba erişim engeli