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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump İran Savaşı için kritik karar aşamasında

        ABD Başkanı Trump İran Savaşı için kritik karar aşamasında

        ABD Başkanı Trump, İran'la savaşta büyük çaplı saldırıları yeniden başlatıp başlatmama konusunda kritik bir karar aşamasında olduğunu söyledi. Trump, önümüzdeki hafta Körfez ülkelerinin liderleriyle yapacağı görüşmenin savaşın geleceğini şekillendirebileceğini belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 07:36 Güncelleme:
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        Trump İran Savaşı için kritik karar aşamasında

        ABD Başkanı Donald Trump, Axios'a yaptığı açıklamada, İran'la savaşta çatışmayı sona erdirmek amacıyla büyük çaplı saldırıları yeniden başlatıp başlatmama konusunda kritik bir karar aşamasına geldiğini söyledi.

        Trump, "Önümde önemli bir karar var. İçeri girip onları (İran rejimini) yok etmek mi istiyorum, yoksa istemiyor muyum? Bu büyük bir karar. Benim açımdan her şey olabilir" dedi.

        AÇIKLAMA KÖRFEZ LİDERLERİYLE GÖRÜŞME ÖNCESİ GELDİ

        Trump daha önce de benzer tehditlerde bulunmuştu. Ancak son açıklamaları, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York'ta altı Körfez ülkesi lideriyle salı günü gerçekleştirmesi planlanan görüşmenin öncesinde geldi. Söz konusu ülkeler Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman.

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        Axios'un haberine göre, bu görüşme, savaşın bir sonraki aşamasını şekillendirebilir. Görüşmede diplomasi için yeni bir girişimde bulunulup bulunulmayacağı veya askeri operasyonların yoğunlaştırılıp yoğunlaştırılmayacağı ele alınabilir. Trump büyük çaplı askeri operasyonları yeniden başlatmak isterse bölgesel müttefiklerinin desteğini alması gerekecek.

        Öte yandan Trump, son günlerde savaşın yakında sona ereceğini birkaç kez söyledi. Bazı ABD'li yetkililer ise çatışmanın sürdürülemez bir noktaya geldiği, ne savaş ne de barış olarak tanımlanabilecek bir çıkmaza saplandığı uyarısında bulundu.

        "ONLARI ÇOK İYİ KORUDUK"

        Trump, Axios'a yaptığı açıklamada BM'de Körfez liderleriyle yapacağı görüşmeyi, bölgesel müttefiklerinin savaşın geleceğine ilişkin görüşlerini doğrudan dinlemek için kullanmak istediğini açıkça belirtti.

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        Trump, "Nerede durduklarını ve nasıl olduklarını öğrenmek istiyorum. Onları çok iyi koruduk" dedi.

        Trump, savaşın geleceğine ilişkin kararını ara seçimlerden önce mi yoksa sonra mı vereceğini açıklamaktan kaçındı.

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        Diğer yandan Trump'a gelecek hafta New York'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşüp görüşmeyeceği soruldu. Trump, "Görüşebilirim" yanıtını verdi.

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