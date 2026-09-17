PSG Victor Osimhen için ısrar ediyor! Galatasaray satmıyor

Ancak PSG'nin, birçok transferde olduğu gibi Osimhen transferinde de doğru zamanı beklediği ve yıllar bile sürse de en uygun anda 27 yaşındaki golcü futbolcuyu kadrosuna katacağı ifade edildi. Fransız ekibinin benzer bir senaryoyu bu transferde de tekrarlayabileceği belirtildi.