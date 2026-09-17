PSG Victor Osimhen için ısrar ediyor! Galatasaray satmıyor
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen için Fransız devi PSG'nin ısrarı uzun zamandır sürüyor. Ancak sarı-kırmızılılar, tüm ısrarlara rağmen 27 yaşındaki santrfor ile yolları ayırmayı düşünmüyor. PSG ise doğru zamanı bekleyerek oyuncuyu en uygun şekilde kadrosuna katmayı planlıyor.
Galatasaray'ın Nijeryalı süper yıldızı Victor Osimhen, sezona dikkat çeken bir başlangıç yaptı.
Süper Lig'de çıktığı 4 karşılaşmada 6 gol ve 2 asiste imza atan 27 yaşındaki santrfor, yaşadığı sakatlıkla bir süre sahalardan uzak kaldı.
Sarı-kırmızılıların 75 milyon euro karşılığında geçtiğimiz sezonun başında Napoli'den transfer ettiği Osimhen için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri ısrara devam ediyor.
Son olarak Fransız devi PSG, yıldız ismin transferi için yoğun çalışmalarını sürdürüyor.
Sport.fr'deki habere göre; Nijeryalı golcü, PSG'nin radarından uzun süredir çıkmıyor.
Haberde Fransız devinin, Osimhen'i geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istese de başaramadığı belirtildi.
Ayrıca Galatasaray'ın, bonservisine 75 milyon euro harcadığı gereçkçesiyle Victor Osimhen ile yolları kolay kolay ayırmak istemediği aktarıldı.
Ancak PSG'nin, birçok transferde olduğu gibi Osimhen transferinde de doğru zamanı beklediği ve yıllar bile sürse de en uygun anda 27 yaşındaki golcü futbolcuyu kadrosuna katacağı ifade edildi. Fransız ekibinin benzer bir senaryoyu bu transferde de tekrarlayabileceği belirtildi.
Victor Osimhen'in Galatasaray ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.