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        Haberler Dünyadan Prenses Diana'nın ağabeyinden iddia: Charles bana, "Onu yakında unutacağız" dedi

        Prenses Diana'nın ağabeyinden iddia: Charles bana, "Onu yakında unutacağız" dedi

        Prenses Diana'nın ağabeyi, Buckingham Sarayı'na savaş açtı. Kral Charles'ın, Diana'nın cenazesinden önce "Onu yakında unutacağız" dediğini iddia etti. Saray'dan sert yanıt geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 11:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Diana'yı yakında unutacağız"

        Prenses Diana'nın kardeşi Charles Spencer, yakında yayımlanacak 'Swan Song' adlı anı kitabında Kral Charles hakkında çarpıcı bir iddiayı dile getirdi. Daily Mail'in yer verdiği bir alıntıya göre, Spencer, kitabında, o zamanlar prens ünvanlı olan Charles'ın kendisine kız kardeşi Diana hakkında söylediği sözü aktardı.

        Buna göre, Charles, 31 Ağustos 1997'de Paris'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana'nın ölümünden günler sonra, henüz cenazesi gerçekleşmeden önce, "Onu yakında unutacağız" dedi.

        "KIZ KARDEŞİM CENAZEDE OĞULLARININ OLMASINI İSTEMEZDİ"

        Spencer, kız kardeşinin cenaze törenine oğulları William ve Harry'nin katılmasını istemeyeceğini söylemesi üzerine, Charles'ın telefonda öfke nöbeti geçirdiğini iddia etti.

        Galler Prensesi Diana'nın ölümünün ardından, o yıl 15 ve 12 yaşlarında olan oğulları, günler sonra düzenlenen cenaze töreninde yer aldı.

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        Charles Spencer, Prens William, Prens Harry ve o dönem prens ünvanlı Charles, Diana'nın cenaze töreninde
        Charles Spencer, Prens William, Prens Harry ve o dönem prens ünvanlı Charles, Diana'nın cenaze töreninde

        "DIANA'YA NEFRETİNİ DİLE GETİRDİ"

        Spencer, önümüzdeki hafta yayımlanacak ve kraliyet ailesine yönelik ağır eleştiriler içerdiği öğrenilen kitabında, Charles ile gergin geçen telefon görüşmesini anlattı.

        Spencer, "Prens Charles, ben müdahale etmeden öfkesini dile getirmeye devam etti. Sonra durdu. Bu duraklamanın kendini kontrol altına alma çabası olduğunu varsaydım, ancak daha sonra telefonda, her zaman Diana'ya karşı birikmiş nefretini ve dünyanın onun ölümünden bu kadar sarsılmasına duyduğu dehşeti dile getirdi" diye yazdı.

        Spencer, Charles'ın "İçin rahat olsun. Onu çok yakında unutacağız!" dediğini yazdı. Diana'nın ağabeyi ayrıca, "Telefonu kapatmadan önce, 'Bunu söylediğinize inanamıyorum' dedim" ifadesini kullandı.

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        Charles Spencer
        Charles Spencer

        SARAY'DAN SERT YANIT

        Buckingham Sarayı, Spencer'ın kitabından aktarılan iddialara karşı çıktı. Saray sözcüsü, alışılmadık derecede sert bir açıklama yaparak, "Prensip gereği kitaplar hakkında yorum yapmıyoruz ancak Majesteleri, kardeş kaybının acısının aklı bulandırabileceğini, kararları etkileyebileceğini ve başkalarının, böyle bir kayıptan yıllar sonra bile fark edemeyeceği şekillerde anıları renklendirebileceğini biliyor" dedi.

        Daily Mail gazetesi, kitaptan alıntılar yayımlama konusunda haklar elde ettiğini açıklayarak, kitabı "sansasyonel" olarak nitelendirdi.

        1981'de evlenen Prenses Diana ve Charles, 1992 yılında ayrıldıklarını açıkladı ve boşanmaları 28 Ağustos 1996 tarihinde kesinleşti.

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        #Prenses Diana
        #Kral Charles
        #kraliyet
        #ölüm
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