SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli ve 2026/60 sayılı Bülteni’nde yer alan karara göre, kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinde uygulanması gereken asgari özkaynak koruma oranı geçici olarak yüzde 20’ye indirildi.

Tebliğ kapsamında normalde yüzde 35 olan asgari özkaynak koruma oranı, aracı kurumların kendi risk politikalarına uygun olması ve müşteri taleplerinin mümkün olduğunca gözetilmesi şartıyla 2 Ekim 2026 seans sonuna kadar yüzde 20 olarak uygulanabilecek. Düzenleme, ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak.

SPK ayrıca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 96. maddesi kapsamında Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföy tarafından kurulan ve TEFAS’ta işlem gören yatırım fonlarının TEFAS üzerinden alım ve satıma kapatılmasına karar verdi.

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Kararda ayrıca söz konusu yatırım fonlarının, Kurul tarafından belirlenecek yöntemle tasfiye ettirilmesine hükmedildi.

İlgili fonlar şöyle sıralandı: