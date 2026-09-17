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        Haberler Ekonomi Para SPK’dan 7 portföy şirketinin fonlarına tasfiye kararı

        SPK’dan 7 portföy şirketinin fonlarına tasfiye kararı

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'daki gelişmeleri dikkate alarak kredili işlemlerde özkaynak koruma oranında geçici esneklik sağlarken, Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföy tarafından kurulan ve TEFAS'ta işlem gören bazı yatırım fonlarının TEFAS üzerinden alım ve satıma kapatılmasına karar verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 11:22 Güncelleme:
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        SPK'dan 7 portföy şirketinin fonlarına tasfiye kararı

        SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli ve 2026/60 sayılı Bülteni’nde yer alan karara göre, kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinde uygulanması gereken asgari özkaynak koruma oranı geçici olarak yüzde 20’ye indirildi.

        Finansal İstikrar Komitesi'nden fon açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi'nden fon açıklaması

        Tebliğ kapsamında normalde yüzde 35 olan asgari özkaynak koruma oranı, aracı kurumların kendi risk politikalarına uygun olması ve müşteri taleplerinin mümkün olduğunca gözetilmesi şartıyla 2 Ekim 2026 seans sonuna kadar yüzde 20 olarak uygulanabilecek. Düzenleme, ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak.

        Emre Tezmen: Gerekli önlemleri aldık
        Emre Tezmen: Gerekli önlemleri aldık

        SPK ayrıca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 96. maddesi kapsamında Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföy tarafından kurulan ve TEFAS’ta işlem gören yatırım fonlarının TEFAS üzerinden alım ve satıma kapatılmasına karar verdi.

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        Kararda ayrıca söz konusu yatırım fonlarının, Kurul tarafından belirlenecek yöntemle tasfiye ettirilmesine hükmedildi.

        Atlas Portföy'den fon ödemelerine ilişkin açıklama
        Atlas Portföy'den fon ödemelerine ilişkin açıklama

        İlgili fonlar şöyle sıralandı:

        • Bulls Portföy Para Piyasası (Tl) Fonu
        • Bulls Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Bulls Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Bulls Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Bulls Portföy Bist 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Bulls Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Bulls Portföy Algoritmik Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Bulls Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Bulls Portföy Bist 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Bulls Portföy Altıncı Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Bulls Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Bulls Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Bulls Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Bulls Portföy Gms Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Bulls Portföy Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Tera Portföy Birinci Serbest Fon
        • Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun)
        • Tera Portföy Para Piyasası Katılım (Tl) Fonu
        • Tera Portföy Para Piyasası (Tl) Fonu
        • Pusula Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pusula Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pusula Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pusula Portföy Güney Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pusula Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pusula Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pusula Portföy Para Piyasası Katılım (Tl) Fonu
        • Pusula Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (Tl) Fonu
        • Pusula Portföy Para Piyasası (Tl) Fonu
        • Atlas Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Atlas Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Atlas Portföy Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Atlas Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Atlas Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Atlas Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Atlas Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Atlas Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Atlas Portföy Algo Toros Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Atlas Portföy Dördüncü Serbest (Tl) Fon
        • Atlas Portföy Serbest Fon
        • Atlas Portföy Para Piyasası (Tl) Fonu
        • Atlas Portföy Para Piyasası Serbest Fon
        • Atlas Portföy Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Atlas Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Hedef Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Hedef Portföy Model Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Hedef Portföy Atlas İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Hedef Portföy Doruk Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Hedef Portföy Dördüncü İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Hedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Hedef Portföy Vega İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Hedef Portföy Algo Everest İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Hedef Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Hedef Portföy Güneş Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Hedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Hedef Portföy Birinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Hedef Portföy İnci Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Hedef Portföy Para Piyasası Serbest Fon
        • Hedef Portföy Başak Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Hedef Portföy Ada Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Hedef Portföy Ege Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Hedef Portföy Mavi Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Hedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Hedef Portföy İdeal Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Hedef Portföy Çınar Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Hedef Portföy İkinci Para Piyasası (Tl) Fon
        • Hedef Portföy Zen Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun)
        • Hedef Portföy Ece Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Hedef Portföy Pusula Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Hedef Portföy Rota Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Hedef Portföy Para Piyasası (Tl) Fonu
        • Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu
        • Hedef Portföy Nehir Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Hedef Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon
        • A1 Capital Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • A1 Capital Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • A1 Capital Portföy Bist 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • A1 Capital Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • A1 Capital Portföy Bist 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • A1 Capital Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • A1 Capital Portföy Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • A1 Capital Portföy Para Piyasası (Tl) Serbest Fon
        • A1 Capital Portföy Para Piyasası (Tl) Fonu
        • Pardus Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (Tl) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pardus Portföy Altıncı Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pardus Portföy Bist 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pardus Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pardus Portföy Bereket Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pardus Portföy Bist 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pardus Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pardus Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pardus Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pardus Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pardus Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pardus Portföy Kartal Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pardus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pardus Portföy Onuncu Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pardus Portföy Anadolu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pardus Portföy Bist 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pardus Portföy Capital Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pardus Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pardus Portföy Batı Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pardus Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pardus Portföy Marmara Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pardus Portföy Model Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pardus Portföy Onyedinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pardus Portföy Onsekizinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pardus Portföy Ondokuzuncu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pardus Portföy Onbirinci Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pardus Portföy Onaltıncı Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pardus Portföy Onikinci Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pardus Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pardus Portföy Onüçüncü Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pardus Portföy Ondördüncü Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pardus Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pardus Portföy Sanayi Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pardus Portföy Yirmibirinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pardus Portföy Yirmiikinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pardus Portföy Yirminci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pardus Portföy Sekizinci Hisse Senedi Serbest (Tl) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
        • Pardus Portföy Para Piyasası (Tl) Fon
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