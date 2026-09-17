Emlak Katılım'dan Birevim ve Katılımevim hamlesi
Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş.'nin büyüme stratejisi kapsamında Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.ve Birevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başladığı açıklandı
Giriş: 17 Eylül 2026 - 10:33 Güncelleme:
Emlak Katılım'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:
"Bankamız bağlı ortaklığı olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. büyüme stratejisi kapsamında Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.ve Birevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin satınalınmasına yönelik görüşmelere başlamıştır.
Sürece ilişkin gerekli açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde ayrıca kamuoyuna duyuralacaktır.
Saygılarımızla"
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ