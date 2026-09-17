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        Haberler Ekonomi Emlak Emlak Katılım'dan Birevim ve Katılımevim hamlesi

        Emlak Katılım'dan Birevim ve Katılımevim hamlesi

        Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş.'nin büyüme stratejisi kapsamında Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.ve Birevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başladığı açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 10:33 Güncelleme:
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        Emlak Katılım'dan Birevim ve Katılımevim hamlesi

        Emlak Katılım'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

        "Bankamız bağlı ortaklığı olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. büyüme stratejisi kapsamında Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.ve Birevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin satınalınmasına yönelik görüşmelere başlamıştır.

        Sürece ilişkin gerekli açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde ayrıca kamuoyuna duyuralacaktır.

        Saygılarımızla"

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        #Emlak Katılım
        #Katılımevim
        #Birevim
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