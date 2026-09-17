MUHTEMEL 11'LER

09:24 17/09/2026

ÜÇ TURU BAŞARIYLA GEÇTİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına üç tur geçerek ulaştı. Organizasyona 2. eleme turundan başlayan siyah-beyazlı ekip, Danimarka ekibi Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup ederek 3. tura adını yazdırdı. Sonraki turda Çekya temsilcisi Hradec Kralove'u 1-0'lık sonuçlarla eleyen Beşiktaş, son bir adım için play-off'ta Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile karşılaştı. İlk maçı sahasında 3-0 kazanan siyah-beyazlı futbol takımı, rövanşta 1-0 kaybetse de lig aşamasına kalmayı başardı. Bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, kaydettiği 8 gole karşılık kalesinde yalnızca 1 gol gördü.