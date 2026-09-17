MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih (Ndidi), Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Vlahovic
Marsilya: De Lange, Weah, Riley, Aguerd, Emerson, Höjbjerg, Abdelli, Harit, Gomes, Igor Paxiao, Gouiri
STAT: Tüpraş Stadyumu
HAKEM: Andrea Colombo
SAAT: 22.00
YAYIN: TRT 1
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı konuk ediyor.
Vincenzo Italiano yönetiminde bu sezon istikrarlı bir görüntü çizen siyah-beyazlılar, Fransız temsilcisini yenerek Avrupa serüvenine 3 puanla başlamayı hedefliyor.