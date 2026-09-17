Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Emlak
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.218,68 %0,73
        DOLAR 48,6753 %0,05
        EURO 56,0084 %0,36
        GRAM ALTIN 6.752,14 %1,24
        BITCOIN 76.467,00 %0,48
        FAİZ 41,17 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 99,95 %1,43
        GBP/TRY 65,3465 %0,36
        EUR/USD 1,1479 %0,12
        BRENT PETROL 100,72 %-1,48
        ÇEYREK ALTIN 11.062,60 %1,45
        Haberler Ekonomi Emlak Konut satışlarında gerileme

        Konut satışlarında gerileme

        Konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 gerileyerek 127 bin 410 adet oldu. Temmuzda yüzde 17 gerileyen satışlarda gerileme trendi devam etti.

        Giriş: 17 Eylül 2026 - 10:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Konut satışlarında gerileme

        Konut satışları, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 gerileyerek 127 bin 410 adet oldu. Temmuzda yüzde 17 gerileyen satışlarda gerileme trendi devam etti.

        TÜİK verilerine göre; ağustosta ilk el konut satışları 44 bin 378, ikinci el konut satışları 83 bin 32 olarak gerçekleşti.

        .png
        .png

        Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 oranında azalarak 44 bin 378 oldu. İkinci el konut satışları ise ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,4 oranında azalarak 83 bin 32 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 34,8, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 65,2 oldu.

        REKLAM
        .png
        .png

        KREDİLİ SATIŞ YÜZDE 7 ARTTI

        Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 oranında artarak 22 bin 131 oldu. Diğer konut satışları ise Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,3 oranında azalarak 105 bin 279 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 17,4 diğer satışların payı yüzde 82,6 olarak gerçekleşti.

        YABANCIYA SATIŞ YATAY SEYRETTİ

        Yabancılara yapılan konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 oranında artarak bin 938 oldu. Ağustos ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 oranında azalarak 13 bin 141 olarak gerçekleşti.

        REKLAM

        Ağustos ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 343 ile Rusya Federasyonu, 147 ile Ukrayna ve 140 ile İran vatandaşlarına yapıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #konut satışı
        #kredili satış
        #ilk el konut
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Finansal İstikrar Komitesi'nden fon açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi'nden fon açıklaması
        TCMB'den likidite adımı
        TCMB'den likidite adımı
        Konut satışlarında gerileme
        Konut satışlarında gerileme
        Ailesini katleden cani koca yakalandı!
        Ailesini katleden cani koca yakalandı!
        Cansu öğretmen 3 aylık anneydi
        Cansu öğretmen 3 aylık anneydi
        Kolombiya Cumhurbaşkanı açıkladı... Türk iş insanının uçağı bulundu
        Kolombiya Cumhurbaşkanı açıkladı... Türk iş insanının uçağı bulundu
        Batrakov çok kalmayacak!
        Batrakov çok kalmayacak!
        Kartal, Avrupa'da sahne alıyor!
        Kartal, Avrupa'da sahne alıyor!
        Çimento sektörü aklandı
        Çimento sektörü aklandı
        Büşra bebeğin annesi ve babası tutuklandı
        Büşra bebeğin annesi ve babası tutuklandı
        Demet Akalın tacize uğradı
        Demet Akalın tacize uğradı
        Netanyahu'nun tutuklanma endişesi
        Netanyahu'nun tutuklanma endişesi
        Münir Canar vefat etti
        Münir Canar vefat etti
        Yalnızlık tehdit ediyor
        Yalnızlık tehdit ediyor
        12 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur etkili olacak
        12 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur etkili olacak
        Çatışmalar şiddetlendi, Yemen'de binlerce kişi etkilendi
        Çatışmalar şiddetlendi, Yemen'de binlerce kişi etkilendi
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Trump: Faiz oranlarını düşürün
        Trump: Faiz oranlarını düşürün
        17 yaşındaki kızlarını yatağa zincirlediler
        17 yaşındaki kızlarını yatağa zincirlediler