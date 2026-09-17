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        Haberler Ekonomi Para TCMB'den likidite adımı

        TCMB'den likidite adımı

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal piyasalardaki gelişmelerin ardından likidite imkânlarını gözden geçirdi. Banka, haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarının artırılacağını, bankaların borç alabilme limitlerinin güncelleneceğini ve teminat iskonto oranlarının azaltılacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 09:57 Güncelleme:
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        TCMB'den likidite adımı

        TCMB, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak likidite imkânlarının gözden geçirildiğini duyurdu.

        Bu kapsamda, haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarının likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacağı bildirildi.

        Finansal İstikrar Komitesi'nden fon açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi'nden fon açıklaması

        BANKALARIN BORÇ ALABİLME LİMİTLERİ GÜNCELLENECEK

        TCMB bünyesinde faaliyet gösteren Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitleri de güncellenecek.

        Tera Portföy'de 2 fon temerrüde düştü
        Tera Portföy'de 2 fon temerrüde düştü

        Açıklamada, limitlerin bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncelleneceği belirtildi.

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        TEMİNAT İSKONTO ORANLARI AZALTILACAK

        TCMB bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranlarının da gözden geçirilerek azaltılacağı açıklandı.

        Atlas Portföy'den fon ödemelerine ilişkin açıklama
        Atlas Portföy'den fon ödemelerine ilişkin açıklama

        Merkez Bankası, likidite koşullarının yakından takip edileceğini ve gerek görülmesi halinde her türlü ek tedbirin alınacağını bildirdi.

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