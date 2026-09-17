TCMB'den likidite adımı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal piyasalardaki gelişmelerin ardından likidite imkânlarını gözden geçirdi. Banka, haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarının artırılacağını, bankaların borç alabilme limitlerinin güncelleneceğini ve teminat iskonto oranlarının azaltılacağını açıkladı
Giriş: 17 Eylül 2026 - 09:57 Güncelleme:
TCMB, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak likidite imkânlarının gözden geçirildiğini duyurdu.
Bu kapsamda, haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarının likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacağı bildirildi.
BANKALARIN BORÇ ALABİLME LİMİTLERİ GÜNCELLENECEK
TCMB bünyesinde faaliyet gösteren Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitleri de güncellenecek.
Açıklamada, limitlerin bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncelleneceği belirtildi.
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TEMİNAT İSKONTO ORANLARI AZALTILACAK
TCMB bünyesinde yer alan piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranlarının da gözden geçirilerek azaltılacağı açıklandı.
Merkez Bankası, likidite koşullarının yakından takip edileceğini ve gerek görülmesi halinde her türlü ek tedbirin alınacağını bildirdi.
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