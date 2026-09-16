Tera Portföy’de 2 fon temerrüde düştü, 6 fonda iade şartları değişti

Tera Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu yatırım fonlarından ikisinde katılma payı iade ödemelerinde temerrüt oluşurken, altı serbest fonda birim pay değeri hesaplama sıklığı ve iade süreleri değiştirildi. Şirket, 16 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimlerle durumu kamuoyuna duyurdu.

Temerrüt yaşanan fonlar Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu ile Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu oldu. KAP açıklamasında “Kurucusu olduğumuz Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) katılma payı iade ödemelerinde temerrüt durumu oluşmuştur. İlgili fon hesabına işlem yapılan aracı kurumlar ile mutabakatlar ve likidite yönetim süreci devam etmektedir. Konuya ilişkin gerekli tedbirler özenle alınmakta olup, gelişmeler hakkında yatırımcılarımız bilgilendirilmeye devam edilecektir” denildi. Para Piyasası Fonu için de aynı içerikte bildirim yapıldı.

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Serbest fonlarda ise Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28 Ağustos 2026 tarih ve 52/1589 sayılı kararı ile Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in serbest fonlara dair hükümleri kapsamında değerlendirme yapıldığı belirtildi. Açıklamada, fon portföylerinin likidite yapısı, varlıkların mevcut piyasa koşullarındaki işlem hacmi ve katılma payı iade taleplerinin portföy üzerindeki etkileri birlikte ele alındığı vurgulandı. Yapılan değerlendirme sonucunda likidite riskinin etkin yönetimi, iade taleplerinin sağlıklı karşılanması, varlıkların yatırımcı aleyhine koşullarda elden çıkarılmasının önlenmesi ve katılma payı sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla birim pay değeri hesaplama sıklığı ile iade esaslarının yeniden belirlendiği kaydedildi.

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Yeni uygulamaya göre fon birim pay değeri ayda bir kez, ayın on beşinci günü hesaplanacak. Bu günün tatil gününe rastlaması halinde hesaplama takip eden ilk iş günü yapılacak. Katılma payı satım talimatları her iş günü kabul edilmeye devam edecek ancak talimatlar değerleme gününde hesaplanan birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilecek. Satım bedelleri ise fiyat hesabı tarihini takip eden onuncu iş gününde yatırımcılara ödenecek. Yeni düzenleme 16 Eylül 2026 saat 13:31’den itibaren verilen satım talimatları için geçerli olacak.

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Değişiklik getirilen fonlar Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon, Tera Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon, Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon, Tera Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon, Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon ve Tera Portföy Birinci Serbest Fon olarak sıralandı. Şirket, yapılan değişikliğin fonların yatırım stratejisinde herhangi bir değişiklik teşkil etmediğini, yalnızca mevcut piyasa koşullarında etkin likidite yönetimi ve yatırımcı haklarının korunması amacı taşıdığını belirtti. Değişikliklerin Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’ndeki süre şartı uygulanmaksızın kamuya açıklandığı ve KAP duyurusunun yayımlandığı gün Sermaye Piyasası Kurulu’na yazılı bilgi verileceği ifade edildi.