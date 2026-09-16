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        17 yaşındaki kızlarını yatağa zincirlediler

        Zonguldak'ta kızları 17 yaşındaki Sıla T.'yi arkadaşlarıyla görüştüğü ve izinsiz alışveriş merkezine gittiği gerekçesiyle dövüp zincirle yatağa bağladığı iddia edilen Selahattin T. ile eşi Sevil T. gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen çiftten Selahattin T., gazetecinin, "Kızınızı siz mi zincirlediniz?" sorusuna "Kızını dövmeyen dizini döver" diye cevap verdi. Sıla T. ile vücutlarında darp izleri bulunan 3 kardeşi devlet korumasına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 20:05 Güncelleme:
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        17 yaşındaki kızlarını yatağa zincirlediler

        DHA'nın haberine göre; olay, Elvanpazarcık beldesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, Sıla T.’nin babası Selahattin T. tarafından dövülüp zincirle yatağa bağlandığı öne sürüldü. İhbar üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, Sıla T.’nin babaannesiyle birlikte girdiği evde genç kızı kelepçeli halde yatağa zincirle bağlı olarak buldu.

        KARDEŞLER DEVLET KORUMASINA ALINDI

        Sıla T. ile 3 kardeşi hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrollerde kardeşlerin hepsinde darp izleri olduğu belirlendi. 4 kardeş devlet koruması altına alındı.

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        ‘KIZINI DÖVMEYEN DİZİNİ DÖVER’

        Olayın ardından anne Sevil T. ile baba Selahattin T. gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadelerinde ailenin, kızlarının izinsiz AVM’ye gittiğini, birileriyle görüştüğünü ve kaçmaya çalıştığını, bunları engellemek istedikleri için zincirlediklerini söyledikleri öne sürüldü. Jandarmadaki ifadeleri tamamlanan anne ve baba adliyeye sevk edildi. Bir gazetecinin, “Kızınızı siz mi zincirlediniz?” sorusuna baba Selahattin T., “Kızını dövmeyen dizini döver” diyerek cevap verdi. Gazetecinin aynı sorusuna anne Sevil T., “Hayır ama siz rencide ediyorsunuz” dedi. Anne ve babanın adliyedeki işlemleri sürüyor.

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        ANNE SUÇLAMALARI REDDETTİ, BABA KABUL ETTİ

        Gözaltına alınan anne Sevil T. ile baba Selahattin T. adliyeye sevk edildi. Savcılıkta verdileri ifadeler ortaya çıkan anne Sevil T. suçlamaları reddettiği, Selahattin T.'nin ise "Kızımın psikolojik sorunları vardı, kendine zarar verir diye yaptım" dediği öğrenildi. Anne ve baba, çıkarıldıkları hakimlik tarafından kızları Sıla T.'ye yönelik 'Nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklandı.

        Olayla ilgili ve diğer 3 kardeşe yönelik darp iddialarına karşı başlatılan adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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