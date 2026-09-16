Türk Hava Kuvvetlerinde "milli uçak" dönemi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, milli hava platformları HÜRKUŞ-II ve HÜRJET uçaklarının uçuşlarına katıldı.

Görgün, sosyal medya hesabından HÜRKUŞ-II ile ilgili yaptığı paylaşımda, milli havacılığın iki önemli platformuyla gökyüzünde olduklarını bildirdi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ile HÜRKUŞ-II ve HÜRJET’in kokpitlerinde yerlerini aldıklarını ve gökyüzüne yükseldiklerini belirten Görgün, şunları kaydetti:

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"Bir uçağın kokpitine oturduğunuzda, tasarım masasından üretim hattına, testlerden uçuşa kadar uzanan büyük emeği çok daha yakından hissediyorsunuz. Şimdi bu emeğin yeni bir karşılığı daha geliyor. İlk HÜRKUŞ-II'lerimizi kısa süre içerisinde Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu başarıya omuz veren Milli Savunma Bakanlığımız, TUSAŞ'ımız ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza, sorumluluk alan tüm alt yüklenici şirketlerimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

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"BUGÜN KABULÜ TAMAMLAMIŞ OLDUK"

Görgün, HÜRKUŞ-II uçuşuna ilişkin paylaştığı videoda da Dalkıran ile ortaya konulan emeklere bir miktar da olsa katkı sağlamak adına bu uçuşları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Haluk Görgün, "İlk defa Türkiye bir milli uçağını milli kuvvetlerimize teslim ediyor. Çok çok anlamlıydı. Bugün de son testler. Bu son testlerin bir parçası olmak bizim için ayrıca bir gurur." ifadelerini kullandı.

Dalkıran da "Türk Hava Kuvvetleri Komutanı olarak kendi ülkemizin ürettiği bir uçakla uçmaktan daha gurur verici bir şey olamaz." dedi.

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Görgün'ün, HÜRKUŞ-II uçuşunun ardından "Testi geçti değil mi komutanım? Bugün kabulü tamamlamış olduk" sözlerine, Dalkıran, "Süper. Tamam." karşılığını verdi.

HÜRJET MİLLİ YETENEKLERİNİ KONUŞTURDU

Haluk Görgün, HÜRJET uçuşuna ilişkin paylaşımında ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"HÜRJET'te ileri teknoloji yeteneklerimizi Gök Vatan'da test ettik. Hava Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Rafet Dalkıran ile HÜRJET’in test uçuşuna katıldık. Uçuş kapsamında HÜRJET P2 uçağından ASELSAN'ın milli MURAD AESA radarı ile HÜRJET P1 uçağına yönelik hem tespit hem de radar kilidi faaliyeti gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığımıza, TUSAŞ'ımıza, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza, süreçte görev alan alt yüklenicilerimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve HÜRJET'te emeği bulunan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum."

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Görgün, paylaştığı videoda da uçuşun önemini şu sözlerle ortaya koydu:

"Hava Kuvvetlerimizin kıymetli personeli ilk eğitimlerini HÜRKUŞ uçağında alacaklar, sonra ileri seviye eğitimlerini HÜRJET uçağımızda tamamlayacaklar. Bugün bu uçuş, Hava Kuvvetleri Komutanımızla birlikte kol uçuşu yapmak hakikaten çok anlamlı ve kıymetliydi. ASELSAN'ımızın geliştirdiği AESA radarı takılı olan komutanımızın uçtuğu HÜRJET'imiz bizim uçtuğumuz HÜRJET'e belli bir mesafede kilit attılar. Bu bir ilk oldu. Bunu tecrübe etmek, tarihi ana şahitlik etmek ve burada tüm ekibimizle, kıymetli personelimizle bu yolda birlikte yürümek çok kıymetli. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

*Haberin görselleri DHA ve ANKA tarafından servis edilmiştir.