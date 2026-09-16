TÜİK açıkladı: Türkiye'de otomobillerde en çok hangi renk tercih edildi?
TÜİK verilerine göre, Türkiye'de Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 600 bin 859 otomobilin renk dağılım sayıları ve yüzdeleri belli oldu. Peki en çok hangi renk tercih edildi? İşte detaylar...
Giriş: 16 Eylül 2026 - 12:10 Güncelleme:
1
1. Gri: 249.624 (%41,5)
2
2. Beyaz: 153.493 (%25,5)
3
3. Siyah: 72.042 (%12)
4
4. Mavi: 59.702 (%9,9)
5
5. Yeşil: 34.504 (%5,7)
6
6. Kırmızı: 19.334 (%3,2)
7
7. Kahverengi: 7.645 (%1,3)
8
8. Turuncu: 2.036 (%0,3)
9
9. Sarı: 1.853 (%0,3)