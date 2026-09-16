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        Haberler Ekonomi Otomobil TÜİK açıkladı: Türkiye'de otomobillerde en çok hangi renk tercih edildi?

        TÜİK açıkladı: Türkiye'de otomobillerde en çok hangi renk tercih edildi?

        TÜİK verilerine göre, Türkiye'de Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 600 bin 859 otomobilin renk dağılım sayıları ve yüzdeleri belli oldu. Peki en çok hangi renk tercih edildi? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 12:10 Güncelleme:
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        1

        1. Gri: 249.624 (%41,5)

        2

        2. Beyaz: 153.493 (%25,5)

        3

        3. Siyah: 72.042 (%12)

        4

        4. Mavi: 59.702 (%9,9)

        5

        5. Yeşil: 34.504 (%5,7)

        6

        6. Kırmızı: 19.334 (%3,2)

        7

        7. Kahverengi: 7.645 (%1,3)

        8

        8. Turuncu: 2.036 (%0,3)

        9

        9. Sarı: 1.853 (%0,3)

        10

        10. Diğer: 626 (%0,1)

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        #otomobil
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        #araba
        #TÜİK
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