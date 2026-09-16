Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Akın Gürlek'ten hakim ve savcı atamaları açıklaması

        Akın Gürlek'ten hakim ve savcı atamaları açıklaması

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun bugün aldığı kararla; hakim ve savcı atamalarında hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçları ile liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak; doğu-batı ayrımı kalkacak; nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 12:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Akın Gürlek'ten hakim ve savcı atamaları açıklaması

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların adalete daha etkin ve hızlı erişebilmesi amacıyla yargıda köklü bir dönüşüm başlattıklarını belirterek, hâkim ve cumhuriyet savcılarının atamalarında yeni bir sisteme geçileceğini açıkladı.

        Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nı "adaletin yüzyılı" kılma hedefiyle reformların sürdürüldüğünü ifade etti.

        Gürlek, hedeflerinin vatandaşların hakkına makul sürede kavuştuğu, daha etkin ve daha güven veren bir yargı sistemi olduğunu belirtti. İl programları kapsamında ziyaret edilen adliyelerde hâkim ve cumhuriyet savcılarıyla bir araya geldiklerini aktaran Gürlek, vatandaşların en önemli beklentilerinden birinin yargılamaların makul sürede tamamlanması olduğunu ifade etti. Gürlek, bu konudaki hassasiyeti hâkim ve cumhuriyet savcılarıyla paylaştıklarını kaydetti.

        REKLAM

        12. YARGI PAKETİ İLE YARGILAMA SÜREÇLERİ HIZLANDIRILDI

        Gürlek, 12. Yargı Paketi ile yargılama süreçlerini hızlandıran ve uyuşmazlıkların daha kısa sürede sonuçlandırılmasına imkân sağlayan düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirtti. Aynı hedef doğrultusunda hâkim ve cumhuriyet savcılarının atamalarında yeni bir sisteme geçileceğini açıklayan Gürlek, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun bugün aldığı kararla atamalarda hizmet puanı ve puan sıralamasının temel ölçüt olacağını bildirdi.

        REKLAM

        "DOĞU-BATI AYRIMI KALKACAK"

        Yeni sistem kapsamında terfi ve teftiş sonuçları ile liyakat ve mesleğe uygunluk göstergelerinin puanlamaya yansıtılacağını belirten Gürlek, doğu-batı ayrımının kaldırılacağını ve nesnel, ölçülebilir kriterlerin ön plana çıkarılacağını ifade etti. Gürlek, "2027 yılı ana kararnamesi ile uygulanmaya başlayacak yeni sistemle emeğin, liyakatin ve mesleki başarının daha güçlü karşılık bulduğu, hakkaniyetin ve öngörülebilirliğin daha da güçlendiği bir atama sistemi hayata geçmiş olacak" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "ADALETE GÜVENİ GÜÇLENDİREN BİR YARGI SİSTEMİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

        Daha hızlı işleyen, daha isabetli kararlar üreten ve vatandaşların adalete güvenini güçlendiren bir yargı sistemi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Gürlek, yeni sistemin yargının daha etkin ve verimli işlemesine katkı sağlayacağını ifade etti. Gürlek, paylaşımının sonunda yeni sistemin vatandaşlara ve yargı camiasına hayırlı olmasını diledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hakim ve savcı atamaları
        #Akın Gürlek
        #HSK
        #son dakika
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisine inceleme
        'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisine inceleme
        Akın Gürlek'ten hakim ve savcı atamaları açıklaması
        Akın Gürlek'ten hakim ve savcı atamaları açıklaması
        Bakan Şimşek: Dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz
        Bakan Şimşek: Dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz
        Eşini, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdü! Katil koca aranıyor
        Eşini, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdü! Katil koca aranıyor
        Otomobillerde en çok hangi renk tercih edildi?
        Otomobillerde en çok hangi renk tercih edildi?
        Mourinho'dan Arda Güler için şok sözler!
        Mourinho'dan Arda Güler için şok sözler!
        Öğrenciler can verirken okulu 'kıran' müdür!
        Öğrenciler can verirken okulu 'kıran' müdür!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Vance: Dış politikamız İsrail'in hizmetinde olamaz
        Vance: Dış politikamız İsrail'in hizmetinde olamaz
        Marsilya 11'i netleşiyor!
        Marsilya 11'i netleşiyor!
        Annesini taciz edene kurşun yağdırdı
        Annesini taciz edene kurşun yağdırdı
        Döviz bürosundaki kanlı kavgada detaylar çıktı! 1.9 milyon sahte dolar iddiası
        Döviz bürosundaki kanlı kavgada detaylar çıktı! 1.9 milyon sahte dolar iddiası
        Eşinin saldırısında sol bacağını kaybetmişti! Bir acı haber daha geldi
        Eşinin saldırısında sol bacağını kaybetmişti! Bir acı haber daha geldi
        Nev'den haber var
        Nev'den haber var
        Üykü çiftinin cinayetinde katil zanlısı yakalandı
        Üykü çiftinin cinayetinde katil zanlısı yakalandı
        Açıklama yapmak da kurtaramadı
        Açıklama yapmak da kurtaramadı
        Tarık Akan mezarı başında anıldı
        Tarık Akan mezarı başında anıldı
        Konutta reel düşüş serisi sürüyor
        Konutta reel düşüş serisi sürüyor
        Araştırma: Tırnak diplerindeki kırmızı ay görüntüsüne dikkat!
        Araştırma: Tırnak diplerindeki kırmızı ay görüntüsüne dikkat!
        Devrimin sonuçları
        Devrimin sonuçları