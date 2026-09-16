Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların adalete daha etkin ve hızlı erişebilmesi amacıyla yargıda köklü bir dönüşüm başlattıklarını belirterek, hâkim ve cumhuriyet savcılarının atamalarında yeni bir sisteme geçileceğini açıkladı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nı "adaletin yüzyılı" kılma hedefiyle reformların sürdürüldüğünü ifade etti.

Gürlek, hedeflerinin vatandaşların hakkına makul sürede kavuştuğu, daha etkin ve daha güven veren bir yargı sistemi olduğunu belirtti. İl programları kapsamında ziyaret edilen adliyelerde hâkim ve cumhuriyet savcılarıyla bir araya geldiklerini aktaran Gürlek, vatandaşların en önemli beklentilerinden birinin yargılamaların makul sürede tamamlanması olduğunu ifade etti. Gürlek, bu konudaki hassasiyeti hâkim ve cumhuriyet savcılarıyla paylaştıklarını kaydetti.

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12. YARGI PAKETİ İLE YARGILAMA SÜREÇLERİ HIZLANDIRILDI

Gürlek, 12. Yargı Paketi ile yargılama süreçlerini hızlandıran ve uyuşmazlıkların daha kısa sürede sonuçlandırılmasına imkân sağlayan düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirtti. Aynı hedef doğrultusunda hâkim ve cumhuriyet savcılarının atamalarında yeni bir sisteme geçileceğini açıklayan Gürlek, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun bugün aldığı kararla atamalarda hizmet puanı ve puan sıralamasının temel ölçüt olacağını bildirdi.

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"DOĞU-BATI AYRIMI KALKACAK"

Yeni sistem kapsamında terfi ve teftiş sonuçları ile liyakat ve mesleğe uygunluk göstergelerinin puanlamaya yansıtılacağını belirten Gürlek, doğu-batı ayrımının kaldırılacağını ve nesnel, ölçülebilir kriterlerin ön plana çıkarılacağını ifade etti. Gürlek, "2027 yılı ana kararnamesi ile uygulanmaya başlayacak yeni sistemle emeğin, liyakatin ve mesleki başarının daha güçlü karşılık bulduğu, hakkaniyetin ve öngörülebilirliğin daha da güçlendiği bir atama sistemi hayata geçmiş olacak" ifadelerini kullandı.

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"ADALETE GÜVENİ GÜÇLENDİREN BİR YARGI SİSTEMİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Daha hızlı işleyen, daha isabetli kararlar üreten ve vatandaşların adalete güvenini güçlendiren bir yargı sistemi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Gürlek, yeni sistemin yargının daha etkin ve verimli işlemesine katkı sağlayacağını ifade etti. Gürlek, paylaşımının sonunda yeni sistemin vatandaşlara ve yargı camiasına hayırlı olmasını diledi.