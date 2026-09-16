Eşini, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdü! Katil koca aranıyor
Antalya'da, 38 yaşındaki Sefer Coşkun, boşanma aşamasındaki eşi 35 yaşındaki Ayşegül Coşkun'u, kayınvalidesi 61 yaşındaki Cemile ve 65 yaşındaki kayınpederi Ahmet Engel'i av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay anında evde olan 3 çocuk korumaya alınırken kaçan Coşkun'un yakalanması için çalışma başlatıldı
Giriş: 16 Eylül 2026 - 11:47 Güncelleme:
Antalya'da kan donduran olay, saat 05.00 sıralarında Korkuteli ilçesi Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi.
KAYINPEDERİNİN EVİNE GİTTİ
DHA'daki habere göre Sefer Coşkun (38) otomobiliyle, boşanma aşamasında olduğu Ayşegül Coşkun (35) ile anne ve babasının oturduğu eve gitti.
AV TÜFEĞİYLE 3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ
Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Coşkun, yanında getirdiği av tüfeğiyle eşi Ayşegül Coşkun ile kayınvalidesi Cemile Engel (61) ve kayınpederi Ahmet Engel'i (65) vurarak öldürdü.
KAÇAN KATİL KOCA ARANIYOR
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay sırasında evde bulunan 3 çocuk korumaya alınırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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