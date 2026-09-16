Antalya'da kan donduran olay, saat 05.00 sıralarında Korkuteli ilçesi Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi.

KAYINPEDERİNİN EVİNE GİTTİ

DHA'daki habere göre Sefer Coşkun (38) otomobiliyle, boşanma aşamasında olduğu Ayşegül Coşkun (35) ile anne ve babasının oturduğu eve gitti.

AV TÜFEĞİYLE 3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Coşkun, yanında getirdiği av tüfeğiyle eşi Ayşegül Coşkun ile kayınvalidesi Cemile Engel (61) ve kayınpederi Ahmet Engel'i (65) vurarak öldürdü.

KAÇAN KATİL KOCA ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay sırasında evde bulunan 3 çocuk korumaya alınırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.