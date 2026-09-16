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        Haberler Ekonomi Emlak Konutta reel düşüş serisi sürüyor

        Konutta reel düşüş serisi sürüyor

        Konut Fiyat Endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında arttı. KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 23 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 6,5 oranında azaldı. Konutta son 30 ayın 29'unda reel düşüş yaşandı

        Giriş: 16 Eylül 2026 - 10:01 Güncelleme:
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        Konutta reel düşüş serisi sürüyor

        Konut Fiyat Endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında arttı. KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 23 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 6,5 oranında azaldı. Konutta son 30 ayın 29'unda reel düşüş yaşandı.

        İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, ağustos ayında en yüksek yıllık artış yüzde 27,0 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkâri, Muş bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 13,0 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlendi.

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        Ağustos ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,9, 1,5 ve 2,7 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 26,3, 24,8 ve 23,3 oranlarında artış gösterdi.

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        #KONUT FİYAT ENDEKSİ
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        #konut fiyatları
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