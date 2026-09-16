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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Karadeniz, İç Anadolu'nun ve Akdeniz'in batısı ile Toroslar gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzeydoğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 07:18 Güncelleme:
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        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Toroslar mevkisi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ile Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzeydoğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Kastamonu ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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        İstanbul

        Yağmurlu 22°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 25°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 28°

        Antalya

        Sağanak Yağış 29°

        Trabzon

        Yağmurlu 24°

        Bursa

        Yağmurlu 18°

        Adana

        Güneşli 33°

        Diyarbakır

        Güneşli 36°

        Gaziantep

        Güneşli 33°

        Ağrı

        Güneşli 29°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

        Rüzgarın yurdun kuzeybatısında kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzeydoğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Kastamonu ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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        #hava durumu
        #sağanak yağmur
        #meteoroloji
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