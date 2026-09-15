Çorum’da amca ile yeğen arasındaki kavgada saçmaların isabet ettiği genç hayatını kaybetti

Çorum’da amca ile yeğen arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan 24 yaşındaki Celal Atakan, av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayda Mertcan Ş. de yaralanırken, şüpheli İhsan Ş. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Ömerbey köyünde meydana geldi. İddiaya göre Mertcan Ş. ile amcası İhsan Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Celal Atakan, amca ve yeğeni ayırmak için araya girdi.

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TÜFEKTEN ÇIKAN SAÇMALAR İKİ KİŞİYE İSABET ETTİ

Bu sırada İhsan Ş.’nin av tüfeğiyle yeğeni Mertcan Ş.’ye ateş açması sonucu tüfekten çıkan saçmalar Celal Atakan ve Mertcan Ş.’ye isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Celal Atakan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bacağından yaralanan Mertcan Ş.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Hayatını kaybeden Celal Atakan’ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olayın ardından İhsan Ş., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.