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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Bal yapmayan Kerem Aktürkoğlu: Ligde kayıp, Avrupa'da bir var bir yok!

        Bal yapmayan Kerem Aktürkoğlu: Ligde kayıp, Avrupa'da bir var bir yok!

        Süper Lig'de 5. hafta sonunda zirveden 6 puan uzaklaşan Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu eleştirilerin odağındaki isim oldu. Tüm kulvarlarda toplam 10 maçta henüz gol atamayan milli futbolcu Avrupa arenasında ise 2 asist üretebildi. Ligde 6 şutta sadece 1 isabet bulabilen Kerem Aktürkoğlu, 23 ikili mücadelenin 12'sini kazanırken Avrupa'da ise 65 ikili mücadelenin 25'inden galip ayrıldı.

        Giriş: 15 Eylül 2026 - 15:27 Güncelleme:
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        Bal yapmayan Kerem Aktürkoğlu!

        Süper Lig'e şok mağlubiyetlerle başlayan Fenerbahçe, 5. hafta sonunda 7 puan toplayarak zirvenin 6 puan gerisinde kaldı. Sarı-lacivertlilerde sezon başındaki performansıyla eleştirilerin odağında yer alan isimlerden biri de milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu oldu.

        Geçtiğimiz sezon Benfica'dan 22,5 milyon Euro bonservis bedeli ve 4,75 milyon Euro maaşla transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz sezonu 15 gol ve 10 asistle tamamlamıştı. Milli futbolcu, yeni sezonda ise şu ana kadar beklentilerin uzağında kaldı.

        LİGDE KAYIP: 1 İSABETLİ ŞUT!

        Süper Lig'de bu sezon 4 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, henüz gol ya da asist katkısı yapamadı.

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        Toplam 188 dakika sahada kalan milli futbolcu, 6 şut çekti ve bu şutların 1'inde isabet buldu. Kerem, gol beklentisinde ise 0,77'de kaldı.

        Takımına gol katkısı veremeyen Kerem Aktürkoğlu, asist üretme konusunda da sıkıntı yaşadı. Çıktığı 4 maçta 7 kilit pas üreten milli futbolcu, açtığı 15 ortada ise takım arkadaşlarını 3 kez topla buluşturabildi.

        Ligdeki 4 maçlık süreçte 23 kez ikili mücadeleye giren Kerem Aktürkoğlu, bu mücadelelerin ise 11'ini kaybetti.

        KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN LİG MAÇLARI

        Gençlerbirliği: 25 dakika sahada kaldı.

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        * Şut: 0/1

        * Gol beklentisi: 0,19

        * Aldığı faul: 1

        * RCS topla buluşma: 3

        * Çalım: 0

        * Orta: 5/1

        * Kilit pas: 2

        * İkili mücadele: 2/1

        Konyaspor: 54 dakika sahada kaldı.

        * Şut: 1/3

        * Gol beklentisi: 0,25

        * RCS topla buluşma: 4

        * Çalım: 1/3

        * Aldığı faul: 3

        * Orta: 1/3

        * Kilit pas: 0

        * İkili mücadele: 10/5

        Beşiktaş: 45 dakika sahada kaldı.

        * Şut: 0

        * Gol beklentisi: 0

        * RCS topla buluşma: 4

        * Çalım: 0/2

        * Aldığı faul: 3

        * Orta: 0/3

        * Kilit pas: 1

        * İkili mücadele: 4/9

        Gaziantep FK: 64 dakika sahada kaldı.

        * Şut: 0/2

        * Gol beklentisi: 0,33

        * Aldığı faul: 1

        * RCS topla buluşma: 4

        * Çalım: 1/1

        * Orta: 1/4

        * Kilit pas: 4

        * İkili mücadele: 2/2

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        TOPLAM İSTATİSTİK

        * Maç: 4

        * Gol: 0

        * Asist: 0

        * Toplam şut: 6

        * İsabetli şut: 1

        * İsabetli şut yüzdesi: %17

        * RCS topla buluşma: 15

        * Aldığı faul: 8

        * Gol beklentisi: 0,77

        * İsabetli şutlarda gol beklentisi: 0,14

        * Asist beklentisi: 0,75

        * Kilit pas: 7

        * Toplam orta: 15

        * İsabetli orta: 3

        * İsabetli orta oranı: %20

        * Toplam ikili mücadele: 23

        * Kazanılan ikili mücadele: 12

        AVRUPA'DA BİR VAR BİR YOK: 2 ASİST!

        Bu sezonki 10 maçlık süreçte Süper Lig'de 4 karşılaşmada forma giyen Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da ise 6 mücadelede görev aldı.

        Ligin aksine Avrupa'da daha iyi bir performans sergileyen milli futbolcu, buna rağmen beklentileri tam anlamıyla karşılayamadı. Şampiyonlar Ligi elemeleri ve lig aşamasında 6 maça çıkan Kerem, gol katkısı sağlayamazken 2 asist yaptı.

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        Ligdeki performansının aksine Avrupa'da daha fazla şut fırsatı bulan Kerem, 8 şutun tamamında isabet sağladı ancak bu pozisyonlarda gol bulamadı.

        12 kilit pas kaydeden Kerem Aktürkoğlu, orta konusunda ise yine beklenen seviyeye ulaşamadı. 27 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da çıktığı 6 maçta 20 orta açarken bunların 6'sında isabet bulabildi.

        Kerem ayrıca Avrupa maçlarında 65 kez ikili mücadeleye girdi ve bu mücadelelerin 25'ini kazandı.

        AVRUPA MAÇLARI

        Gornik Zabrze: 69 dakika sahada kaldı.

        * Şut: 0/0

        * Gol beklentisi: 0,00

        * Aldığı faul: 0

        * RCS topla buluşma: 5

        * Kilit pas: 4

        * Çalım: 2/3

        * Aldığı faul: 0

        * İkili mücadele: 3/8

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        Gornik Zabrze (Deplasman): 70 dakika sahada kaldı.

        * Şut: 0/0

        * Gol beklentisi: 0,00

        * Aldığı faul: 1

        * RCS topla buluşma: 2

        * Kilit pas: 3

        * Çalım: 0/3

        * Aldığı faul: 0

        * İkili mücadele: 4/15

        Sturm Graz: 85 dakika sahada kaldı.

        * Şut: 2/2

        * Gol beklentisi: 0,21

        * Aldığı faul: 3

        * RCS topla buluşma: 3

        * Kilit pas: 2

        * Çalım: 2/4

        * Aldığı faul: 3

        * İkili mücadele: 8/14

        Sturm Graz (Deplasman): 90 dakika sahada kaldı.

        * Şut: 3/3

        * Gol beklentisi: 0,86

        * Aldığı faul: 0

        * RCS topla buluşma: 4

        * Kilit pas: 2

        * Çalım: 0/0

        * Aldığı faul: 0

        * İkili mücadele: 3/8

        Lyon: 73 dakika sahada kaldı.

        * Şut: 1/1

        * Gol beklentisi: 0,03

        * Aldığı faul: 2

        * RCS topla buluşma: 1

        * Kilit pas: 1

        * Çalım: 0/1

        * Aldığı faul: 0

        * İkili mücadele: 5/12

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        Roma: 72 dakika sahada kaldı.

        * Şut: 2/2

        * Gol beklentisi: 0,12

        * Aldığı faul: 1

        * RCS topla buluşma: 2

        * Kilit pas: 0

        * Çalım: 1/5

        * Aldığı faul: 1

        * İkili mücadele: 2/8

        AVRUPA'DA TOPLAM İSTATİSTİK: 6 MAÇ

        * Maç: 6

        * Gol: 0

        * Asist: 2

        * Toplam şut: 8

        * İsabetli şut: 8

        * İsabetli şut yüzdesi: %100

        * RCS topla buluşma: 17

        * Aldığı faul: 7

        * Gol beklentisi: 1,22

        * İsabetli şutlarda gol beklentisi: 2,1

        * Asist beklentisi: 1,06

        * Kilit pas: 12

        * Toplam orta: 20

        * İsabetli orta: 6

        * İsabetli orta oranı: %30

        * Toplam ikili mücadele: 65

        * Kazanılan ikili mücadele: 25

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        #fenerbahçe
        #Kerem Aktürkoğlu
        #süper lig
        #şampiyonlar ligi
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