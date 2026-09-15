Galatasaray-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Galatasaray derbi tarihleri belli oldu!
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 26 Ekim Pazartesi günü; 13. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ise 30 Kasım Pazartesi günü oynanacağı açıklandı!
Giriş: 15 Eylül 2026 - 14:10 Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 7 - 16. haftaların programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, ligde 7 ile 16. haftanın müsabaka programını açıkladı. Buna göre 8. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş, 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe, 13. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray, 15. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakalarının gün ve saatleri de belli oldu.
Ligin ilk yarısındaki derbi maçların programı şöyle:
8. HAFTA
19 Ekim Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)
9. HAFTA
26 Ekim Pazartesi:
21.30 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)
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13. HAFTA
30 Kasım Pazartesi:
21.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)
15. HAFTA
13 Aralık Pazar:
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Chobani)
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