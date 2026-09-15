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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Galatasaray derbi tarihleri belli oldu!

        Galatasaray-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Galatasaray derbi tarihleri belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 26 Ekim Pazartesi günü; 13. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ise 30 Kasım Pazartesi günü oynanacağı açıklandı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 14:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 7 - 16. haftaların programı açıklandı.

        Türkiye Futbol Federasyonu, ligde 7 ile 16. haftanın müsabaka programını açıkladı. Buna göre 8. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş, 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe, 13. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray, 15. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakalarının gün ve saatleri de belli oldu.

        Ligin ilk yarısındaki derbi maçların programı şöyle:

        8. HAFTA

        19 Ekim Pazartesi:

        20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)

        9. HAFTA

        26 Ekim Pazartesi:

        21.30 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)

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        13. HAFTA

        30 Kasım Pazartesi:

        21.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

        15. HAFTA

        13 Aralık Pazar:

        19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Chobani)

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