Metal piyasalarında 2026 yılının geride kalan bölümünde performanslar arasında önemli farklılıklar oluştu. Yıl başından bu yana en güçlü yükseliş kalayda görülürken, çinko ve bakır da çift haneli değer artışlarıyla öne çıktı.

Paylaşılan verilere göre kalay, 2026'da yüzde 26,91 yükseldi. Kalayın son bir yıllık performansı yüzde 52,87'ye, son üç yıllık performansı ise yüzde 107,02'ye ulaştı.

KALAYI ÇİNKO VE BAKIR İZLEDİ

Sanayi metallerinde kalayın ardından çinko geldi. Çinko fiyatı yıl başından bu yana yüzde 19,84 artarken, son bir yıldaki yükselişi yüzde 25,46 olarak kaydedildi.

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Bakırın iki ayrı fiyat göstergesinde ise yıl başından bu yana yüzde 12,28 ve yüzde 12,18 oranında yükseliş görüldü. Bakırın bir yıllık getirisi de sırasıyla yüzde 35,92 ve yüzde 38,03 seviyesinde gerçekleşti.

Alüminyum da 2026'da değer kazanan metaller arasında yer aldı. Alüminyumun yıl başından bu yana yükselişi yüzde 7,98 olurken, son bir yıllık performansı yüzde 19,17 olarak gerçekleşti.

Bakır fiyatlarında yıl içinde ABD'nin rafine bakıra yönelik olası tarifelerine ilişkin beklentiler ve arz endişeleri etkili olurken, son günlerde yükselen tahvil getirileri ve doların güçlenmesi metal piyasalarında satış baskısını artırdı.

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ALTINDA 2026 PERFORMANSI NEGATİF

Değerli metaller tarafında ise sanayi metallerinden farklı bir görünüm ortaya çıktı.

Altın, yıl başından bu yana yüzde 1,84 geriledi. Buna karşın altının son bir yıllık performansı yüzde 15,59, son üç yıllık performansı ise yüzde 124,92 oldu.

Altın fiyatları son günlerde ABD Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin beklentilerin etkisiyle baskı altında bulunuyor. ABD'de ağustos enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi ve yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini artırması, faiz artışı beklentilerini güçlendirdi. Bu gelişmeler de faiz getirisi olmayan altının cazibesini sınırladı.

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GÜMÜŞ YIL BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 10,31 GERİLEDİ

Gümüşte de yıl başından bu yana negatif performans görüldü. Gümüş fiyatı 2026'da yüzde 10,31 gerilerken, son bir yılda yüzde 47,55 yükseldi.

Gümüşün son üç yıllık performansı ise yüzde 176,50 ile listede yer alan metaller arasında en yüksek seviyeye ulaştı.

Platin ve paladyum ise 2026'da değer kaybeden değerli metaller arasında öne çıktı. Platin yıl başından bu yana yüzde 14,37, paladyum ise yüzde 21,87 geriledi.

Böylece paladyum, listede 2026'nın en kötü performans gösteren metali oldu.

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NİKEL VE KURŞUNDA DA KAYIP

Sanayi metallerinin tamamı aynı performansı göstermedi. Nikel yıl başından bu yana yüzde 3,19, kurşun ise yüzde 6,61 geriledi.

Nikelin son bir yıllık performansı yüzde 4,88 artıda kalırken, son üç yıllık performansı yüzde 17,92 negatif oldu. Kurşunda ise son bir yıllık kayıp yüzde 6,79, üç yıllık kayıp yüzde 17,18 olarak gerçekleşti.

2026'DA METALLERİN PERFORMANSI

Metal 2026 performansı Kalay +%26,91 Çinko +%19,84 Bakır +%12,28 Bakır +%12,18 Alüminyum +%7,98 Altın -%1,84 Nikel -%3,19 Kurşun -%6,61 Gümüş -%10,31 Platin -%14,37 Paladyum -%21,87

Veriler, 2026'da özellikle sanayi metallerinin önemli bölümünün değerli metallerden ayrıştığını gösteriyor. Kalay, çinko ve bakır güçlü yükselişleriyle öne çıkarken, değerli metaller tarafında yıl başından bu yana en belirgin kayıplar paladyum, platin ve gümüşte görüldü.