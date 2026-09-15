Sebze ve meyve fiyatlarına soruşturma: 41 yönetici hakkında gözaltı kararı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatların manipüle edilerek haksız kazanç sağlandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama yaptı.

Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada “tarladan markete fiyat yolculuğu”nun mercek altına alındığını belirtti.

Soruşturma kapsamında Ticaret Bakanlığı'ndan Hal Kayıt Sistemi, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Çiftçi Kayıt Sistemi verilerinin temin edildiğini aktaran Gürlek, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından da kapsamlı rapor hazırlandığını bildirdi.

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Yaklaşık 1.029 çiftçinin beyanına başvurulduğunu belirten Gürlek, ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığı ve tedarikçilere hangi şartlarda ulaştığının incelendiğini kaydetti.

BÜYÜK TEDARİKÇİLERE YÖNELİK İNCELEME

Gürlek, yapılan incelemelerde bazı firmalarla ilgili tespitlere ulaşıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yapılan incelemelerde, hallerin büyük tedarikçileri konumundaki bazı firmaların piyasadaki hâkimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdikleri; sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları ve bu yöntemlerle yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları yönünde tespitlere ulaşıldı.”

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41 ŞÜPHELİ YÖNETİCİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Adalet Bakanı Gürlek, soruşturmanın fiyatları etkileme, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütüldüğünü açıkladı.

Bu kapsamda 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini bildiren Gürlek, 22 ilde toplam 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldığını ifade etti.

Gürlek açıklamasında soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

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Gürlek ayrıca soruşturmaya veri, analiz ve raporlarıyla katkı sunan Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'na teşekkürlerini iletti.

“HUKUKSUZ KAZANCA MÜSAADE EDİLMEYECEK”

Adalet Bakanı Akın Gürlek, açıklamasının sonunda tarladan sofraya uzanan süreçte üretici ve tüketicinin korunacağını vurguladı.

Gürlek, “Tarladan sofraya uzanan zincirin hiçbir aşamasının üreticimizin emeği ve vatandaşımızın bütçesi üzerinden haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir!” ifadelerini kullandı.