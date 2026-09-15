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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den uyarı! Türkiye'nin kuzeyi ve güneyi sağanak yağmurlu

        Meteoroloji'den uyarı! Türkiye'nin kuzeyi ve güneyi sağanak yağmurlu

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 07:30 Güncelleme:
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        Türkiye'nin kuzeyi ve güneyi sağanak yağmurlu

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Manisa, Adana, Mersin, Osmaniye, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, İstanbul’un kuzey, Konya'nın ve Kütahya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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        İstanbul

        Kısmen Güneşli 25°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 26°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 30°

        Antalya

        Güneşli 31°

        Trabzon

        Yağmurlu 23°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 23°

        Adana

        Sağanak Yağış 33°

        Diyarbakır

        Güneşli 36°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 33°

        Ağrı

        Güneşli 29°

        Hava sıcaklığının Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, İstanbul’un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BURSA °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        İSTANBUL °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE

        Parçalı ve az bulutl, gece saatlerinde İzmir ve Manisa çevreleri ile Kütahya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        DENİZLİ °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        İZMİR °C, 31°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        UŞAK °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana, Mersin ve Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ANTALYA °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURDUR °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        ANKARA °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        NEVŞEHİR °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        SİNOP °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        RİZE °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        ERZURUM °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA °C, 33°C

        Az bulutlu

        VAN °C, 26°C

        Az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

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