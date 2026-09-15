Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Manisa, Adana, Mersin, Osmaniye, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, İstanbul’un kuzey, Konya'nın ve Kütahya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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İstanbul Kısmen Güneşli 25° Ankara Kısmen Güneşli 26° İzmir Parçalı bulutlu 30° Antalya Güneşli 31° Trabzon Yağmurlu 23° Bursa Parçalı bulutlu 23° Adana Sağanak Yağış 33° Diyarbakır Güneşli 36° Gaziantep Kısmen Güneşli 33° Ağrı Güneşli 29°

Hava sıcaklığının Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, İstanbul’un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

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İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutl, gece saatlerinde İzmir ve Manisa çevreleri ile Kütahya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

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İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana, Mersin ve Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

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RİZE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ERZURUM °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 33°C

Az bulutlu

VAN °C, 26°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık