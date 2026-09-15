Meteoroloji'den uyarı! Türkiye'nin kuzeyi ve güneyi sağanak yağmurlu
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalması bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Manisa, Adana, Mersin, Osmaniye, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, İstanbul’un kuzey, Konya'nın ve Kütahya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, İstanbul’un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutl, gece saatlerinde İzmir ve Manisa çevreleri ile Kütahya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
UŞAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana, Mersin ve Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu
VAN °C, 26°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık