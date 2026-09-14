Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Adalet Bakanlığı’ndan çocukları korumaya yönelik yeni genelge

        Adalet Bakanlığı’ndan çocukları korumaya yönelik yeni genelge

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, aileyi, çocukları ve gençleri zararlı içeriklerden korumaya yönelik hazırlanan genelgenin 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini açıkladı. Genelgede, çocukları hedef alan müstehcen ve suç içerikli faaliyetlere ilişkin ihbarların hızlı değerlendirilmesi, dijital delillerin korunması ve gerekli hâllerde erişim engeli uygulanması istendi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 17:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çocukları korumaya yönelik genelge

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Ailenin, Gençlerin ve Toplumun Genel Ahlaka Aykırı ve Olumsuz Etkileyen İçerik ve Oluşumlardan Korunması” başlıklı genelgenin 81 ilde bulunan 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini duyurdu.

        Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu 2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu doğrultusunda aileyi, çocukları ve gençleri istismar, müstehcenlik, suç ve zararlı içeriklerden korumaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

        REKLAM

        İHBARLAR HIZLA DEĞERLENDİRİLECEK

        Genelge kapsamında başsavcılıklardan; çocukları ve gençleri hedef alan müstehcen ve suç içerikli faaliyetlere ilişkin ihbarların gecikmeksizin değerlendirilmesi istendi.

        Savcılıklara ayrıca dijital delillerin hızlı şekilde tespit edilerek muhafaza altına alınması, gerekli durumlarda içeriklerin çıkarılması ve erişim engelleme tedbirlerinin uygulanması talimatı verildi.

        Organize yapı şüphesi bulunan durumlarda örgütlü suç hükümlerinin devreye alınması, suçtan gelir elde edildiğine yönelik emare bulunması hâlinde ise eş zamanlı mali soruşturma yürütülmesi istendi.

        REKLAM

        MAĞDUR ÇOCUKLAR İÇİN KORUYUCU TEDBİRLER

        Genelgede, suç mağduru çocukların ikinci kez zarar görmesini önleyecek koruyucu tedbirlerin eksiksiz uygulanmasına da dikkat çekildi.

        İlgili kurumlarla güçlü ve sürekli koordinasyon sağlanması gerektiği belirtilirken, dijital mecralarda ve gerçek hayatta hukuk devletinin gereklerinin kararlılıkla yerine getirileceği vurgulandı.

        Bakan Gürlek açıklamasında, “Çocuklarımızın üstün yararı bizim için tartışmaya açık değildir. Aile kurumunu, gençlerimizin geleceğini ve toplum düzenimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına müsamaha göstermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        ADLİ İŞLEM BAŞLATILMASI TALİMATI

        Öte yandan Adalet Bakanlığından 81 ildeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına talimat: Çocukları ve gençleri cinsiyetsizleştirmeye teşvik ettiği değerlendirilen faaliyetlerin arkasındaki amaç ve kullanılan yöntemlerin araştırılması, çeşitli suçlarla bağlantı tespit edilmesi hâlinde ise derhal adli işlem başlatılması istendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Akın Gürlek
        #çocukları koruma genelgesi
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çocukları korumaya yönelik genelge
        Çocukları korumaya yönelik genelge
        11 aylık Büşra bebek nerede?
        11 aylık Büşra bebek nerede?
        "Eğitimde fırsat eşitliği için seferber olduk"
        "Eğitimde fırsat eşitliği için seferber olduk"
        Yargıtay'tan içtihat
        Yargıtay'tan içtihat
        Birleşik Krallık dağılıyor mu?
        Birleşik Krallık dağılıyor mu?
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        CHP 'butlan davası'nda temyiz başvurusunu geri çekti
        CHP 'butlan davası'nda temyiz başvurusunu geri çekti
        Devler Ligi'ne İsmail Yüksek damgası!
        Devler Ligi'ne İsmail Yüksek damgası!
        Şarkıcı Gökçe evlendi
        Şarkıcı Gökçe evlendi
        24 yaşındaki Ahsengül gözyaşına boğdu
        24 yaşındaki Ahsengül gözyaşına boğdu
        Arda Güler sevgilisiyle Formula 1'de
        Arda Güler sevgilisiyle Formula 1'de
        Bebeğiyle ilk kez görüntülendi
        Bebeğiyle ilk kez görüntülendi
        Netanyahu'dan Arap partileri engelleme girişimi
        Netanyahu'dan Arap partileri engelleme girişimi
        10 milyon izlenmeye ulaştı
        10 milyon izlenmeye ulaştı
        Siyahtan beyaza!
        Siyahtan beyaza!
        Kusursuzluğun modası geçti!
        Kusursuzluğun modası geçti!
        İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı
        İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı
        Serhat Kılıç’ın vasiyeti yerine getirildi
        Serhat Kılıç’ın vasiyeti yerine getirildi
        Verilen kararlar doğru mu?
        Verilen kararlar doğru mu?
        Soner Olgun’un sağlık durumu kritik
        Soner Olgun’un sağlık durumu kritik