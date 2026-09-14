Yargıtay’dan ceset bulunmadan yargılama kararı

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde yaşayan Mustafa Yılmaz, kuzeni N.N.Y. ile 2023 yılında kaçarak evlendi. Yılmaz’ın, evlendiği genç kadının ailesi tarafından kaçırılarak öldürüldüğü iddiası üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, 5’i tutuklu 11 şüpheli hakkında “tasarlayarak kasten öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı.

Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi ise Mustafa Yılmaz’ın cesedinin bulunamadığını gerekçe göstererek iddianameyi iade etti. Başsavcılığın kanun yararına bozma talebi üzerine dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, iddianamenin iadesini kanuna aykırı bularak ceset bulunmamasının tek başına yargılamaya engel oluşturmayacağına karar verdi.

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Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada tutuklu sayısının 32’ye yükselmesiyle birlikte, kamuoyunda “ceset bulunmadan cinayet davası açılabilir mi?” tartışması da yeniden gündeme geldi. Yargıtay’ın Mustafa Yılmaz dosyasında verdiği karar, bu tartışma açısından dikkat çeken bir yargı kararı oldu.

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EVLENDİKTEN 16 GÜN SONRA KAYBOLDU

Mustafa Yılmaz’ın, evlendikten sonra genç kadının ailesi tarafından tehdit edildiği, bir süre sonra da ortadan kaybolduğu belirtildi. Yılmaz’ın akrabaları tarafından kaçırılarak öldürüldüğü iddiası üzerine Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı bir soruşturma yürütüldü.

Jandarma ekipleri; şüpheli ifadeleri, telefon görüşmeleri, tanık beyanları, HTS kayıtları ve daraltılmış baz verilerini ayrıntılı olarak inceledi. JASAT ve jandarma istihbarat ekiplerinin saha çalışmalarında elde edilen bulgular da soruşturma dosyasına delil olarak girdi.

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Şüphelilerin kendi aralarında yaptıkları belirtilen telefon görüşmeleri ise soruşturmanın en dikkat çekici unsurlarından biri oldu. Dosyaya giren görüşmelerde, “Gereğini yapacağım”, “Aracın arkasında bir torba kireç var”, “Bir hafta bir yerde tutalım”, “Köpek kireç dökülünce koku almıyormuş” ve “Kireç dökünce köpek koku alamayacak, cesedi bulamayacak” şeklindeki ifadelerin yer aldığı belirtildi.

Savcılık, bu konuşmaların yanı sıra teknik takip verileri, tanık anlatımları ve diğer bulguları da değerlendirerek şüpheliler hakkında dava açtı.

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YARGITAY: CESET TEK DELİL DEĞİL

Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Mustafa Yılmaz’ın cesedinin bulunamadığı gerekçesiyle iddianameyi iade etti. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara karşı kanun yararına bozma yoluna başvurdu.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, beş sayfalık gerekçeli kararında Mustafa Yılmaz’dan yaklaşık üç yıldır hiçbir haber alınamadığına dikkat çekti. Kararda, Yılmaz’ın üç yıldır gönül ilişkisi yaşadığı kişiyle evlendikten yalnızca 16 gün sonra ortadan kaybolmasının ve bu tarihten sonra yaşamına ilişkin hiçbir ize ulaşılamamasının hayatın olağan akışı içerisinde değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

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Yargıtay kararında, insan öldürme suçlarında cesedin en önemli delillerden biri olduğu ancak cesedin bulunmasının her durumda mahkûmiyet veya dava açılması için mutlak bir şart olarak kabul edilemeyeceği belirtildi.

Yüksek mahkeme, istisnai durumlarda ceset bulunmasa bile diğer delillerle kişinin öldüğünün kesin olarak ortaya konulması hâlinde dava açılmasının ve eylemi gerçekleştiren fail hakkında mahkûmiyet kararı verilmesinin hukuken mümkün olduğuna işaret etti.

Kararda, her öldürme olayında cezalandırmayı mutlaka cesedin bulunması şartına bağlamanın hukuken mümkün olmadığı vurgulandı.

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İDDİANAMENİN İADESİ KANUNA AYKIRI

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, soruşturma aşamasında toplanan delillerin suçun işlendiğine ilişkin yeterli şüphe oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu. Bu nedenle Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin iddianameyi iade etmesini kanuna aykırı bulan Yargıtay, kararı kanun yararına bozdu.

Dosya, yargılamanın yapılması için yeniden Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mustafa Yılmaz’ın kaybolmasına ve öldürüldüğü iddiasına ilişkin davanın 5 Kasım 2026’da görülmeye başlanması bekleniyor.