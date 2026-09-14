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        Beşiktaş'ta fark siyahla beyaz kadar!

        Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon ile bu sezon aldığı sonuçlar arasında siyah ile beyaz kadar fark oluştu. Geçen sezon lig ve Avrupa'daki ilk 11 resmi maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 de mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, erken havlu atarken bu sezon ise Italiano ile aynı maç sayısında 9 galibiyet ve sadece 2 mağlubiyet yaşadı.

        Giriş: 14 Eylül 2026 - 11:47 Güncelleme:
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        Siyahtan beyaza!

        Beşiktaş’ın geçtiğimiz sezon ile bu sezon aldığı sonuçlar arasında siyah ile beyaz kadar fark oluştu.

        Beşiktaş, geçen sezon önce Avrupa Ligi ve sonra da Konferans Ligi elemelerinde sahaya çıktığı 6 maçın yalnızca 2’sini kazanırken 1 beraberlik, 3 de mağlubiyet yaşayarak Ağustos ayında Avrupa hayallerine veda etmişti.

        Süper Lig’de ise 2025-26 sezonunun ilk 5 maçında 3 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı.

        Bu sezona ise güçlü başlangıç yapan Beşiktaş, 6 Avrupa Ligi ön eleme maçının 5’ini kazanırken 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 sezon aranın ardından Avrupa Ligi’ne katılmayı başardı.

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        Ligde ise ilk 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, zirvenin en yakın takipçisi konumuna yerleşti.

        Siyah-beyazlılar 2025-26’da oynadığı ilk 11 resmi maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 de mağlubiyet yaşadı. 2026-27 sezonunda ise aynı maç sayısında 9 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşarken hiç beraberlik almadı.

        ITALIANO SERIE A’YI AŞTI

        Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, takımın başında aldığı sonuçlarla taraftarın sevgisini ve saygısını kazanmayı başardı.

        Siyah-beyazlıların İtalyan hocası, ilk 5 Süper Lig maçının 4’ünü kazanırken 1 de mağlubiyet yaşadı. Aldığı bu sonuçlarla birlikte İtalya Serie A’daki kariyerinin de üzerine çıkmış oldu.

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        Daha önce Fiorentina ve Bologna ile Çizme’de boy gösteren deneyimli teknik adam, hiçbir sezon başlangıcında ilk 5 maçta 4 ve üzeri galibiyet elde edememişti.

        48 yaşındaki hoca, Beşiktaş ile yükselen bir grafiğe imza atmış oldu.

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        #beşiktaş
        #Vincenzo Italiano
        #süper lig
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