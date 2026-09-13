Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme! Kurtlar Vadisi senaristleri ifade verecek
Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'dan ifade alınacak
Giriş: 13 Eylül 2026 - 20:24 Güncelleme:
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'Kurtlar Vadisi' dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 'Kurtlar Vadisi' dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın yarın 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadeleri alınacak.
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