Bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

İSTANBUL VALİSİ GÜL, OLAY YERİNİ İNCELEDİ

İstanbul Valisi Davut Gül, "Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsü, burada gördüğünüz gibi bariyerlere çarparak yanmaya başlamış. İtfaiyenin müdahalesiyle de yaklaşık 5-6 dakika sonra söndürülmeye çalışılmış; fakat yangın hızlı yayıldığı için de otobüs maalesef büyük kısmı yanarak iki hemşehrimiz vefat etmiş. 8 kişi de yaralı şekilde hastanelere nakledildi. Toplamda yolcu sayısı 16. 2 de görevli var; 18 kişi. Dolayısıyla 18 kişinin 8'i herhangi bir şekilde etkilenmeden çıkartılmış. 10 kişinin 2 kişisi vefat, 8 kişi de hastanelere nakledilmiş. 8 kişiden 1 kişinin durumu ağır, 2 kişi nispeten daha iyi, 5 kişi de dumandan etkilendi. Başta vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralı hemşehrilerimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen bir otobüsümüz. Bundan sonraki süreci savcılarımız adli olarak inceleyecekler. Yangının sebebi, herhangi bir eksiklik var mı, yapılması gerekip de yapılmayan işler var mı, bundan sonraki süreçleri adli olarak arkadaşlarımız takip edecekler. Tekrardan geçmiş olsun" dedi.