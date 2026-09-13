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        Haberler Gündem Güncel Bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

        Bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

        Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan mevkisinde bariyerlere çarparak yanan yolcu otobüsündeki 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. İstanbul Valisi Davut Gül, "Maalesef iki hemşehrimiz vefat etmiş. 8 kişi de yaralı şekilde hastanelere nakledildi. Toplamda yolcu sayısı 16, 2 de görevli var. Yangının sebebi, herhangi bir eksiklik var mı, yapılması gerekip de yapılmayan işler var mı, bundan sonraki süreçleri adli olarak arkadaşlarımız takip edecekler" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 20:42 Güncelleme:
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        Bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

        Eyüpsultan Işıklar Mahallesi Işıklar Kavşağı mevkisinde, Diyarbakır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayması sonucu Işıklar Gişeleri'ndeki bariyerlere çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıkarken, kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın nedeniyle otobüste zaman zaman küçük çaplı patlamalar yaşanırken, çevreye yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

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        İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı, gişelerin bulunduğu bölgede güvenlik önlemi alındı.

        Yangında, 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

        İSTANBUL VALİSİ GÜL, OLAY YERİNİ İNCELEDİ

        İstanbul Valisi Davut Gül, "Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsü, burada gördüğünüz gibi bariyerlere çarparak yanmaya başlamış. İtfaiyenin müdahalesiyle de yaklaşık 5-6 dakika sonra söndürülmeye çalışılmış; fakat yangın hızlı yayıldığı için de otobüs maalesef büyük kısmı yanarak iki hemşehrimiz vefat etmiş. 8 kişi de yaralı şekilde hastanelere nakledildi. Toplamda yolcu sayısı 16. 2 de görevli var; 18 kişi. Dolayısıyla 18 kişinin 8'i herhangi bir şekilde etkilenmeden çıkartılmış. 10 kişinin 2 kişisi vefat, 8 kişi de hastanelere nakledilmiş. 8 kişiden 1 kişinin durumu ağır, 2 kişi nispeten daha iyi, 5 kişi de dumandan etkilendi. Başta vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralı hemşehrilerimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen bir otobüsümüz. Bundan sonraki süreci savcılarımız adli olarak inceleyecekler. Yangının sebebi, herhangi bir eksiklik var mı, yapılması gerekip de yapılmayan işler var mı, bundan sonraki süreçleri adli olarak arkadaşlarımız takip edecekler. Tekrardan geçmiş olsun" dedi.

        İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.

        Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

        *Haberin görselleri İHA ve AA tarafından servis edilmiştir.

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