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        Haberler Gündem 3. Sayfa Büşra bebeği annesi satmış! Cinayet şüphesi araştırılıyor: aileden 5 kişi gözaltında

        Büşra bebeği annesi satmış! Cinayet şüphesi araştırılıyor: aileden 5 kişi gözaltında

        Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 Eylül gecesi çadırda uyurken kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı'yı arama çalışmaları sürerken, bebeğin kanlı ve yırtılmış elbiseleri çadırın yaklaşık 2 kilometre uzağında bulundu. Ailenin çelişkili ifadeleri üzerine anne Elif Balıkçı, ifadesinde bebeğin para karşılığında satıldığını öne sürerken, anne, baba ve aileden toplamda 5 kişi gözaltına alındı. Büşra bebeğin bulunması ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 12:24 Güncelleme:
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        Büşra bebeği annesi satmış!

        Sivas’ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı’nın kanlı ve yırtılmış elbiseleri bulunurken, anne, baba ve aileden toplamda 5 kişi gözaltına alındı.

        İHA'daki habere göre olay; 11 Eylül akşamı saat 21.00 sularında meydana geldi. Akşam saatlerinde bebeğine yemeğini yediren anne Elif Balıkçı, daha sonra çocuğunu çadırda uyuttu. Büşra bebek uyurken anne Elif Balıkçı da (27) o sırada yan taraflarında bulunan başka bir çadıra geçti.

        MİNİK BÜŞRA NEREDE?

        Kısa bir süre sonra çadıra geri dönen anne Elif Balıkçı, çocuğunun çadırda olmadığını gördü. Çadırda ve çevresinde çocuğunu bulamayan anne, durumu sürülerini yaylaya otlatmaya götüren eşi Yusuf Balıkçı'ya bildirdi.

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        Baba Yusuf Balıkçı da çadırda ve çevresinde tüm aramalarına rağmen bebek Büşra'yı bulamadı. Daha sonra durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

        İZİNE RASTLANMADI

        İhbarın ardından olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gece boyunca devam eden aramalarda Büşra bebeğin izine rastlanılmadı.

        KANLI ELBİSELERİ BULUNDU

        Dünkü arama ve tarama faaliyetlerinde ise Büşra bebeğin elbiseleri çadırın 2 kilometre uzağında kanlı ve yırtılmış bir şekilde bulundu. Jandarma, ailenin ve çevre sakinlerinin ifadelerine başvurdu.

        Baba Yusuf Balıkçı olay günü akşam saatlerinde Büşra'nın yemeğini yediğini, kendisi ile oyunlar oynadığını ve daha sonra uyuduğunu söyledi.

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        İTİRAF ETTİ

        Ailenin çelişkili açıklamalarının ardından ifadesi alınan anne Elif Balıkçı (27) bebeği para karşılığı sattıkları itirafında bulundu.

        AİLEDEN 5 GÖZALTI

        İtiraf üzerine Divriği Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatarak anne, baba ve aileden toplamda 5 kişiyi gözaltına aldı.

        Annenin iddiasının doğruluğu ve bebeğin öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerine soruşturma sürdürülüyor.

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        #sivas
        #BÜŞRA BEBEK
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