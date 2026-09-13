Sivas’ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı’nın kanlı ve yırtılmış elbiseleri bulunurken, anne, baba ve aileden toplamda 5 kişi gözaltına alındı.

İHA'daki habere göre olay; 11 Eylül akşamı saat 21.00 sularında meydana geldi. Akşam saatlerinde bebeğine yemeğini yediren anne Elif Balıkçı, daha sonra çocuğunu çadırda uyuttu. Büşra bebek uyurken anne Elif Balıkçı da (27) o sırada yan taraflarında bulunan başka bir çadıra geçti.

MİNİK BÜŞRA NEREDE?

Kısa bir süre sonra çadıra geri dönen anne Elif Balıkçı, çocuğunun çadırda olmadığını gördü. Çadırda ve çevresinde çocuğunu bulamayan anne, durumu sürülerini yaylaya otlatmaya götüren eşi Yusuf Balıkçı'ya bildirdi.

REKLAM

Baba Yusuf Balıkçı da çadırda ve çevresinde tüm aramalarına rağmen bebek Büşra'yı bulamadı. Daha sonra durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

İZİNE RASTLANMADI

İhbarın ardından olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gece boyunca devam eden aramalarda Büşra bebeğin izine rastlanılmadı.

KANLI ELBİSELERİ BULUNDU

Dünkü arama ve tarama faaliyetlerinde ise Büşra bebeğin elbiseleri çadırın 2 kilometre uzağında kanlı ve yırtılmış bir şekilde bulundu. Jandarma, ailenin ve çevre sakinlerinin ifadelerine başvurdu.

Baba Yusuf Balıkçı olay günü akşam saatlerinde Büşra'nın yemeğini yediğini, kendisi ile oyunlar oynadığını ve daha sonra uyuduğunu söyledi.

REKLAM

İTİRAF ETTİ

Ailenin çelişkili açıklamalarının ardından ifadesi alınan anne Elif Balıkçı (27) bebeği para karşılığı sattıkları itirafında bulundu.

AİLEDEN 5 GÖZALTI

İtiraf üzerine Divriği Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatarak anne, baba ve aileden toplamda 5 kişiyi gözaltına aldı.

Annenin iddiasının doğruluğu ve bebeğin öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerine soruşturma sürdürülüyor.