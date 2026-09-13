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        Haberler Gündem Eğitim 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş yoğunluğu sürüyor

        15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş yoğunluğu sürüyor

        Yarın başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim dönemi öncesinde öğrenciler otogarlara akın etti. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşandı. Otobüs seferlerinde doluluk oranları yüzde 90'lara ulaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 13:33 Güncelleme:
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        Üniversiteliler otogara akın attı

        2026-2027 eğitim-öğretim dönemi yarın başlıyor. Okulların açılmasına saatler kala yaz tatilini İstanbul dışında geçirenler ile üniversite eğitimi için kente gelenler nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor. Otogar girişinde araçların oluşturduğu uzun kuyruklar dronela havadan görüntülendi.

        2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasına saatler kala İstanbul'a dönüşler sürüyor. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sabah saatlerinden itibaren hareketlilik arttı. Yaz tatilini farklı şehirlerde geçirenler ile üniversite eğitimi için İstanbul dışına çıkan öğrencilerin kente dönüşü sürerken, farklı illere gidecek yolcuların da valizleriyle peronlarda beklediği görüldü. Otobüs firmalarının seferlerinde de yoğunluk yaşandı. Otogar giriş ve çıkışlarında yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

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        ‘1 AY İÇİN İSTANBUL’A GELDİM’

        Üniversite eğitimi için Çanakkale'ye dönen Sıla Dönmez, “1 ay için İstanbul’a geldim. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde mühendislik okuyorum, 4’üncü sınıfım. Çok zevkli geçiyor Çanakkale açıkçası. Deniz olsun, denizin olması özellikle insanı çok rahatlatıyor. Aynı zamanda yoğun oluyoruz, maalesef derslerimiz biraz ağır ama bu şekilde zevkli bir şekilde eğitim hayatımızı devam ettiriyoruz açıkçası. Evet heyecanlıyız, artık yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz sonuç olarak. O yüzden mutluyum” dedi.

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        ‘OKULA BAŞLAYACAĞIZ. KIZIMIN İLKOKUL HEYECANI’

        Edirne'ye dönen İpek Bozlak, “Aksaray’daydık, şu an Edirne’ye gidiyoruz. Çok heyecanlıyız, okula başlayacağız. Kızımın ilkokul heyecanı, 1’inci sınıfa başlayacağız ve çok heyecanlıyız yani. Bayağı gezdik, şimdi de okul heyecanına devam edeceğiz” diye konuştu.

        ‘YAZ TATİLİNDE ÇOCUKLARLA ÇERKEZKÖY’DE BİR TATİL YAPTIK’

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine dönen Mehmet Karatay ise “Yaz tatilinde çocuklarla Çerkezköy’de bir tatil yaptık. Ondan sonra ben malum çalışıyorum, onlar da dedesinin evine gittiler gezmeye. Ağrı Doğubayazıt’a döneceğiz. Ama işte bakalım, çocuklar okula gidecekler, başlayacaklar. Heyecanlılar ama büyük ihtimalle oynamak için heyecanlılar, derslerle pek araları yok. İnşallah bu sene güzel olacak, düzeltecekler” dedi.

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        ‘GİDİŞLER BOŞ, DÖNÜŞLER PAKET’

        Otobüs şoförü Sinan Bitik, “Yoğunluk bayağı var, okullardan dolayı. Gidişler boş, dönüşler paket, full. Geçen seneye göre biraz düşük ama yüzde 50 bir düşüş var mazottan dolayı. Biletler 2 bin liradan şu an 3 bin liraya çıkmış, hatta 4 bin 500 lirayı bulan var” dedi.

        Kadın otobüs şoförü Elif Dağdelen ise “Yoğun, bu sene de yoğunuz. Biz hep full gidip geliyoruz. İki tarafta da oluyoruz. Genelde İstanbul çıkışı daha yoğun oluyor. İstanbul’dan giderken daha çok yoğunluk var. İki gündür trafiğimiz sıklaştı. Okul taşıtlarıyla artık bayağı bir yolda çok sıklaşmış, sık karşılaşmaya başladık artık iki üç gündür” diye konuştu.

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        ‘ŞU ANDA YÜZDE 90, YÜZDE 100 CİVARINDA DÖNÜŞ VAR’

        Acente çalışanı Taner Çakmak da “Şu anda yüzde 90, yüzde 100 civarında dönüş var. Okulların açılması nedeniyle yaklaşık bir haftadır İstanbul’a geliş var yani. Gidiş o kadar değil ama gidiş olarak da bir haftadır öğrenciler, üniversite kayıtlarına İstanbul’dan diğer şehirlerde okumaya gidenler var. Fiyatlar mazot fiyatlarına endeksli yani. Şimdi mazot neredeyse 90 lira oldu, 88-90 lira civarında. Geçen sene 1000 liraysa bu sene de 1200 lira, 1300 lira farz et ki bir İzmir’den bahsedelim. Ortalama 1200-1300 lira. Yani fiyatlara göre endeksliyorlar, çok yüksek değil bana kalırsa. Niye dersen kısa mesafe daha pahalı. Bugün bir saat Çerkezköy, Çorlu 500 lira, 600 lira; İzmir 7 saat, 1200 lira, 1300 lira. Kısa mesafeler daha pahalı, şu anda öyle” ifadelerini kullandı.

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        #15 Temmuz Demokrasi Otogarı
        #üniversite öğrencisi
        #son dakika haberi
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