LİGDE 15. RANDEVU

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 14 kez rakip oldu. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 12'ye 2 üstün bulunuyor. Bu süreçte Kanarya'nın 38 golüne, Gaziantep temsilcisi 14 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan lig maçlarında Fenerbahçe sahasında 4-1 kazanırken, deplasmanda 4-0'lık skorla galibiyete uzandı.