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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin rakibi Gaziantep FK! İsmail Kartal'la beyaz sayfa

        Fenerbahçe'nin rakibi Gaziantep FK! İsmail Kartal'la beyaz sayfa

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Ligde ilk 4 maçında 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, rakibini yenerek yara sarmak istiyor...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 10:50 Güncelleme:
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

        Saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak müsabakayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

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        Ligin geride kalan bölümünde 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, hanesine 6 puan yazdırdı. Gaziantep FK ise iki galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi sonucunda 7 puan topladı.

        Fenerbahçe, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında konuk ettiği İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kaldı.

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        LİGDE 15. RANDEVU

        Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 14 kez rakip oldu. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 12'ye 2 üstün bulunuyor. Bu süreçte Kanarya'nın 38 golüne, Gaziantep temsilcisi 14 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan lig maçlarında Fenerbahçe sahasında 4-1 kazanırken, deplasmanda 4-0'lık skorla galibiyete uzandı.

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        SON 12 MAÇI FENERBAHÇE KAZANDI

        Sarı-lacivertliler, kırmızı-siyahlılara karşı oynadığı son 12 maçta da üstünlük kurdu. 9'u Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere bu süreçteki müsabakaların tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Gaziantep ekibi, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 13 Aralık 2021'de 3-2'lik skorla aldı.

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        GAZİANTEP'TE 7 MAÇTIR KAZANIYOR

        İki ekip arasında oynanan son 5 maçın 4'ü Gaziantep'te yapıldı. Sarı-lacivertliler, 2'si kupa, 2'si lig olmak üzere söz konusu maçların tamamında galibiyet elde ederken, farklı skorlar kaydedildi. Kanarya, bu 4 maçta rakip filelere 15 gol gönderdi ve 3.75 gol ortalaması yakaladı. Fenerbahçe, rakibine konuk olduğu son 7 maçı da kazandı.

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        GUENDOUZI FORMASINA KAVUŞUYOR

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynanan maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen Matteo Guendouzi, Gaziantep FK maçında sahada olacak. 27 yaşındaki orta saha ligdeki 4 maça da 11'de başladı.

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        F.BAHÇE'DE TEK EKSİK ASENSIO

        Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında 1 oyuncusundan faydalanamayacak.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlığının ardından bireysel çalışmalarını sürdüren Marco Asensio, müsabakada forma giyemeyecek.

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        #fenerbahçe
        #süper lig
        #Gaziantep FK
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