Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in batısı ile Van'ın doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Yağmurlu 25° Ankara Güneşli 34° İzmir Güneşli 31° Antalya Güneşli 32° Trabzon Güneşli 27° Bursa Kısmen Güneşli 25° Adana Güneşli 35° Diyarbakır Güneşli 37° Gaziantep Güneşli 34° Ağrı Güneşli 28°

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle yurdun kuzey kesimlerinde kuzeyli, iç ve güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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BÖLGELERİMİZDE HAVA

#resim#1395028#

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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BATI KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde bölgenin batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.