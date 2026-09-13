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        Haberler Gündem Hava Durumu Bugün hava nasıl olacak? Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, 3 bölgede yağış bekleniyor

        Bugün hava nasıl olacak? Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, 3 bölgede yağış bekleniyor

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in batısı ile Van'ın doğu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 07:16 Güncelleme:
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        Sıcak hava sürüyor, kuzeye yağış beklentisi

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in batısı ile Van'ın doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 25°

        Ankara

        Güneşli 34°

        İzmir

        Güneşli 31°

        Antalya

        Güneşli 32°

        Trabzon

        Güneşli 27°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 25°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 37°

        Gaziantep

        Güneşli 34°

        Ağrı

        Güneşli 28°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle yurdun kuzey kesimlerinde kuzeyli, iç ve güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        #resim#1395028#

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı geçeceği tahmin ediliyor.

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        BATI KARADENİZ

        Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde bölgenin batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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