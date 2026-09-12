Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyon

GÜLİSTAN DOKU OLAYI

21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020’de Tunceli’de kaybolmasıyla başlayan ve yıllardır çözülemeyen bir kayıp vakasıdır. Munzur Üniversitesi öğrencisi olan Doku’dan, kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamamış, son görüntülerinin Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarı Saltuk Köprüsü çevresinde olduğu belirlenmiştir.

Arama çalışmalarına rağmen Doku’ya ulaşılamazken, olayla ilgili soruşturmada çeşitli iddialar ve şüpheler gündeme gelmiş, ailesi ise olayın aydınlatılması için adalet çağrısını sürdürmüştür. Dosya, Türkiye’de kamuoyunun yakından takip ettiği kayıp vakalarından biri olmayı devam ettirmektedir.