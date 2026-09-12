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        Haberler Gündem Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyon

        Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyon

        Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyon başlatıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheliye yönelik 7 ilde eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 22:16 Güncelleme:
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        Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyon

        Gülistan Doku soruşturmasında 6’ncı dalga operasyon başlatıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheliye gözaltı kararı verildi.

        Gülistan Doku soruşturmasında 6’ncı dalga operasyon başlatıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheliye yönelik 7 ilde eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldı.

        EMEKLİ VE GÖREVLİ EMNİYETÇİLER DE VAR

        Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilenler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu belirtildi

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        GÜLİSTAN DOKU OLAYI

        21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020’de Tunceli’de kaybolmasıyla başlayan ve yıllardır çözülemeyen bir kayıp vakasıdır. Munzur Üniversitesi öğrencisi olan Doku’dan, kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamamış, son görüntülerinin Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarı Saltuk Köprüsü çevresinde olduğu belirlenmiştir.

        Arama çalışmalarına rağmen Doku’ya ulaşılamazken, olayla ilgili soruşturmada çeşitli iddialar ve şüpheler gündeme gelmiş, ailesi ise olayın aydınlatılması için adalet çağrısını sürdürmüştür. Dosya, Türkiye’de kamuoyunun yakından takip ettiği kayıp vakalarından biri olmayı devam ettirmektedir.

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