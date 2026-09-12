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        Haberler Gündem Güncel Kaşif Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi için heyet mezarlıkta

        Kaşif Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi için heyet mezarlıkta

        İstanbul'da Silivri Cezaevi'nde, 2011 yılında hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fethi kabir talebi üzerine, Olay Yeri İnceleme ekipleri, Ümraniye Mezarlığı'na geldi. İşlemi yapacak olan heyette 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinin olduğu öğrenildi. Heyetin cenazeden, kemik ve toprak örnekleri alacağı bildirildi

        Kaynak
        Habertürk TV
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 09:03 Güncelleme:
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        Kaşif Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi için heyet mezarlıkta

        Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu’nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla Olay Yeri İnceleme ekibi, saat: 09.00'da Kozinoğlu'nun Ümraniye'deki kabrine geldi.

        KEMİK VE TOPRAK ÖRNEKLERİ ALINACAK

        İşlemin 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından gerçekleştirileceğini belirten savcılık alınacak kemik, toprak ve diğer örnekler ile ceza infaz kurumu kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgelerinin birlikte değerlendirileceğini vurguladı.

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        KESİN ÖLÜM NEDENİ SAPTANACAK

        İncelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulunca Kozinoğlu’nun kesin ölüm sebebi ve üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığına ilişkin mütalaa düzenlenecek.

        20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        FETÖ kumpası davasındaki ifadesine kısa bir süre kala tutukluluğunun 8'inci ayında 12 Kasım 2011 günü cezaevinde hayatını kaybeden Kozinoğlu'nun ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklanmıştı. Yıllar sonra açılan dosya kapsamında; 1'i yurt dışında FETÖ firarisi olmak üzere 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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        Önceki gün gerçekleşen ve 9 kişinin gözaltına alındığı 2. dalga operasyonunda, 1 şüphelinin tutuklanmasına karar verilirken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        #kaşif kozinoğlu
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