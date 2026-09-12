Bursa'da olay bu sabah saat 04.00 sıralarından Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Ana yolda ters yönde ilerleyen otomobil, polis ekipleri tarafından fark edilerek durduruldu.

POLİSE TEPKİ GÖSTERDİ

DHA'daki habere göre sürücü Büşra A. ile yanındaki kişi, alkol testi ve cezai işlem yapmak isteyen polis ekiplerine tepki gösterip, saldırmaya çalıştı.

GAZETECİLERE TÜKÜRDÜ, YERE YIĞILDI

Olay sırasında kendisinin sanatçı olduğunu söyleyen Büşra A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki göstererek kameraya tükürdü. Polis ekiplerinin kontrol altına almaya çalıştığı Büşra A., bir süre sonra yere yığıldı.

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POLİS ARACINA SALDIRDI

Kısa süre sonra tekrar ayağa kalkan ve bu sırada polis aracına da saldıran Büşra A., ekiplere zorluk çıkarmaya devam etti.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin müdahalesiyle Büşra A. ve yanındaki kişi güçlükle gözaltına alınırken araçları ise olay yerinden otoparka çekildi.