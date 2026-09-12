Otomobiliyle ters yöne girdi! Polis ve gazetecilere kâbusu yaşattı
Bursa'da, kullandığı otomobiliyle ters yöne giren Büşra A., önce kendisini durduran ve işlem yapmak isteyen polis ekiplerine saldırdı. Olayı görüntüleyen basın mensuplarına da tüküren Büşra A. ile yanındaki kişi güçlükle gözaltına alındı. O anlar kameraya da yansıdı
Bursa'da olay bu sabah saat 04.00 sıralarından Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Ana yolda ters yönde ilerleyen otomobil, polis ekipleri tarafından fark edilerek durduruldu.
POLİSE TEPKİ GÖSTERDİ
DHA'daki habere göre sürücü Büşra A. ile yanındaki kişi, alkol testi ve cezai işlem yapmak isteyen polis ekiplerine tepki gösterip, saldırmaya çalıştı.
GAZETECİLERE TÜKÜRDÜ, YERE YIĞILDI
Olay sırasında kendisinin sanatçı olduğunu söyleyen Büşra A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki göstererek kameraya tükürdü. Polis ekiplerinin kontrol altına almaya çalıştığı Büşra A., bir süre sonra yere yığıldı.
POLİS ARACINA SALDIRDI
Kısa süre sonra tekrar ayağa kalkan ve bu sırada polis aracına da saldıran Büşra A., ekiplere zorluk çıkarmaya devam etti.
GÖZALTINA ALINDI
Polis ekiplerinin müdahalesiyle Büşra A. ve yanındaki kişi güçlükle gözaltına alınırken araçları ise olay yerinden otoparka çekildi.