Helen Mirren ve Tom Hardy gerilim iddialarını sarılarak yalanladı
'Mobland' dizisinin kamera arkasında gerginlik yaşandığı ve bu nedenle Tom Hardy'nin diziden çıkarıldığı yönündeki iddialara galada verilen pozlarla yalanlama geldi
'MobLand' dizisinin ikinci sezonu için dün Londra'da gala düzenlendi. Dizinin başrol oyuncuları Helen Mirren ve Tom Hardy galada samimi bir şekilde poz vererek, son dönemdeki söylentilerin aksine, oyuncular arasında hiçbir kırgınlık olmadığını kanıtladı.
Dizinin ilk sezonundan sonra kamera önünden çok kamera arkasında daha fazla drama yaşandığı yönünde söylentiler ayyuka çıkmıştı. Hardy ile yapım ekibi arasında çekimler sırasında büyük bir gerilim olduğu yönündeki haberler, oyuncunun diziden ayrılacağı iddialarına yol açmıştı.
Ancak 81 yaşındaki İngiliz oyuncu Mirren, 48 yaşındaki rol arkadaşı Hardy ile sette anlaşmazlık söylentilerini kısa süre önce verdiği röportajda yalanlamıştı. İkili kırmızı halıda birlikte fotoğraf çektirirken çok iyi anlaştıkları görüntüsünü verdi.
Mirren, röportajında, perde arkasındaki gerginlik söylentilerine değinerek, "Yaş ilerledikçe insanlarla nasıl çalışılacağını öğrendim" demişti. "Her insan farklıdır; her insanın işleri yapma biçimi kendine özgüdür. Tek bir yol yok, milyon farklı yol var" diyen oyuncu, "İstediğiniz şey, ekranda veya sahnede olan şeyin harika olmasıdır. Bunu başarmanın tek yolu, herkesin yaratma, keşfetme, deneme ve hata yapma özgürlüğüne sahip olduğunu hissetmesidir" diyerek kendisinin de "sayısız" hata yaptığını eklemişti.
Mirren'in yorumlarının ardından, Oscar ödüllü oyuncunun rol arkadaşı Hardy'ye sarıldığı ve daha sonra Pierce Brosnan ile birlikte galada fotoğraf çektirdikleri görüntü, ekipte gerginlik olmadığı mesajını verdi.
'MobLand' dizisinde Maeve Harrigan karakterini canlandıran Mirren, tasarımcı Jenny Packham'ın 4 bin 470 sterlinlik gümüş pullu elbisesiyle galada boy gösterdi. Pierce Brosnan'ın da takım elbiseyle katıldığı galada, Hardy, rahat bir giyim tarzı tercih etmişti. Hardy'nin gömleğinde Alman sanatçı Wilhelm von Kaulbach'ın Babil Kulesi'ni tasvir eden mavi tablosu yer alıyordu.
Guy Ritchie'nin yönetmenliğini üstlendiği, Londra'da geçen suç draması 'MobLand'la birlikte, seyirciler Harrigan ailesinin dünyasına yeniden dalıyor. Ailenin arabulucusu Harry Da Souza'yı Tom Hardy canlandırıyor.
Bu prömiyer, başrol oyuncusu Tom Hardy'nin setteki davranışlarıyla ilgili tartışmaların ardından dizinin oyuncu kadrosunun ilk kez kamuoyu önünde bir araya gelmesi anlamına geliyor. Son birkaç aydır Hardy ile ilgili perde arkası sürtüşmeler olduğuna dair haberler çıktı ve dizinin yönü konusunda anlaşmazlıklar yaşandığı iddia edildi. Ancak rol arkadaşı Helen Mirren geçtiğimiz günlerde Hardy'yi savundu ve insanların hata yapma özgürlüğüne sahip olmaları gerektiğini söyledi.
İkinci sezonun ekranlara gelmesine kısa süre kala, üçüncü sezonun yapımına da bu sonbaharda başlanması planlanıyor. Tom Hardy'nin canlandırdığı Harry karakterinin ikinci sezonun sonunda diziden çıkarılmadığı bildirildi.
İkinci sezon, ilk sezonun kanlı olaylarının ardından başlıyor. Harry giderek daha tehlikeli hale gelen gruplar arasında kalıyor ve hayatta kalma mücadelesi veriyor. Conrad Harrigan (Pierce Brosnan) ve Maeve Harrigan (Helen Mirren) hâlâ ailenin merkezindeki güçlü çift olmaya devam ediyorlar, ancak ilişkileri ve örgüt üzerindeki kontrolleri önemli ölçüde baskı altında kalıyor. Harrigan ailesi, yeni rakiplerin suç imparatorluklarına karşı harekete geçmesiyle birlikte birlik içinde görünmeye çalışıyor.