Helen Mirren ve Tom Hardy gerilim iddialarını sarılarak yalanladı

Mirren, röportajında, perde arkasındaki gerginlik söylentilerine değinerek, "Yaş ilerledikçe insanlarla nasıl çalışılacağını öğrendim" demişti. "Her insan farklıdır; her insanın işleri yapma biçimi kendine özgüdür. Tek bir yol yok, milyon farklı yol var" diyen oyuncu, "İstediğiniz şey, ekranda veya sahnede olan şeyin harika olmasıdır. Bunu başarmanın tek yolu, herkesin yaratma, keşfetme, deneme ve hata yapma özgürlüğüne sahip olduğunu hissetmesidir" diyerek kendisinin de "sayısız" hata yaptığını eklemişti.