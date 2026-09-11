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        Haberler Gündem Güncel 22 ilde 'C31K' operasyonu: Saldırı planlayan 27 şüpheli yakalandı

        22 ilde 'C31K' operasyonu: Saldırı planlayan 27 şüpheli yakalandı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara merkezli 22 ilde C31K adlı yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Sosyal medya ve iletişim platformlarında çeşitli suç içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen, 19'u adli süreçteki çocuk 32 şüpheliden 27'si yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulurken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 10:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        22 ilde 'C31K' operasyonu: Saldırı planlayan 27 şüpheli yakalandı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Telegram, Discord, X ve YouTube başta olmak üzere çeşitli sosyal medya ve iletişim platformlarında suç içerikli paylaşımlar yaptıkları değerlendirilen C31K isimli yeni nesil suç örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 19’u adli süreçteki çocuk 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 22 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli yakalandı.

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        ANKA'daki habere göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli sosyal medya ve iletişim platformlarındaki paylaşımlar incelendi.

        Telegram, Discord, X ve YouTube başta olmak üzere platformlarda bebek ve çocuklara ait müstehcen görüntülerin paylaşılması ve yayılması, milli ve manevi değerlere yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulması, Türk bayrağının yakılması ile hayvanlara eziyet edilmesi ve hayvanların öldürülmesine ilişkin görüntülerin paylaşılması gibi eylemlerde bulunan şüpheliler tespit edildi.

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        Şüphelilerin ayrıca toplumsal hassasiyet oluşturan güncel olaylar ile kamuoyu tarafından tanınan kişilerin acı kayıplarını istismar ederek bu kişilerin aileleri ve yakınlarının adreslerine yönelik sahte ihbarlarda bulundukları belirlendi.

        Görsel, yazılı ve sesli mesajlar aracılığıyla şiddet, tehdit, şantaj, hakaret ile korku ve panik yaratmaya yönelik içeriklerin çevrimiçi gruplar üzerinden paylaşılması ve yayılması da soruşturma kapsamında incelendi.

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        Bu kapsamda, C31K isimli yeni nesil suç örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen 19’u adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 32 şüpheli belirlendi.

        Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik operasyon, Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

        Adreslerde yapılan aramalarda 27 şüpheli yakalanırken, ele geçirilen dijital materyallere inceleme yapılmak üzere el konuldu.

        Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği bildirildi.

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        #C31K
        #SORUŞTURMA
        #operasyon
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