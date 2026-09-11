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        Haberler Gündem 3. Sayfa Maltepe'deki cani, adliyede! Ev sahipleri Almanya'dan geldi, cinayete kurban gitti!

        Maltepe'deki cani, adliyede! Ev sahipleri Almanya'dan geldi, cinayete kurban gitti!

        İstanbul Maltepe'de ev sahibi Osman Akyol (61) ile eşi Nursen Akyol'un (61) öldürüldüğü, avukat Emir Ali Spor'un (29) ise ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yaklaşık 30 yıldır binada kiracı olan Mehmet Taşkaya'nın, 10 yıl önce binayı satın almak istediği, bu süreçte tadilat yaptırdığı ancak satışın gerçekleşmemesi üzerine taraflar arasında alacak verecek anlaşmazlığı başladığı öne sürüldü. Özel Harekât polislerince yakalanan Taşkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

        Giriş: 11 Eylül 2026 - 12:55 Güncelleme:
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        Maltepe'deki cani, adliyede! Ev sahipleri Almanya'dan geldi, cinayete kurban gitti!

        Korkunç olay, Maltepe Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak’ta meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Mehmet Taşkaya, çıkan tartışmada ev sahibi Osman Akyol ile eşi Nursen Akyol’u silahla vurarak öldürdü.

        Olay yerinde bulunan avukat Emir Ali Spor ise ağır yaralandı. Saldırının ardından kendisini binaya kilitleyen ve çevreye ateş açarak polise direnen Mehmet Taşkaya, Özel Harekât polislerinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

        30 YILDIR BİNADA KİRACIYDI

        Soruşturmayla birlikte cinayetin perde arkasına ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. İddiaya göre Mehmet Taşkaya, yaklaşık 30 yıldır söz konusu binada kiracıydı. Binanın tamamının sahibi olan Osman Akyol ile eşi Nursen Akyol ise Almanya’da yaşıyordu. Ev sahibi çift, yaklaşık 10 yıl önce binayı satmak istedi. Binaya talip olan Mehmet Taşkaya, bu süreçte binada tadilat yaptırdı. Mehmet T., satış için ev sahiplerine bir miktar para da verdi. Ancak binanın bir bölümünün kaçak olması nedeniyle satış gerçekleşmedi. Bunun üzerine Mehmet Taşkaya, verdiği paranın yanı sıra binaya yaptığı tadilat masraflarını da geri istedi.

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        KİRALARI MEHMET TAŞKAYA TOPLADI

        Taraflar daha sonra yeni bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma kapsamında binadaki kiraları Mehmet Taşkaya toplamaya başladı. Ancak ilerleyen süreçte taraflar arasında alacak verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Ev sahibi çift, yaşanan anlaşmazlığın ardından Türkiye’ye geldi. Taraflar arasındaki hukuki süreç ev sahiplerinin lehine sonuçlandı. Olaydan bir gün önce de binanın zemin katındaki giriş bölümünde bulunan dükkânlar tahliye edildi. Mehmet Taşkaya da bu dükkânlardan birini ofis olarak kullanıyordu. Tahliye işlemi sırasında Osman Akyol ile eşi Nursen Akyol’un yanında, olayda ağır yaralanan avukat Emir Ali Spor da bulunuyordu.

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        OLAYDAN BİR GÜN ÖNCE TARTIŞTILAR

        İddiaya göre taraflar arasında tahliye işlemi sırasında tartışma çıktı. Ev sahibi taraf, ertesi gün yeniden binaya geleceğini söyledi. Mehmet Taşkaya ise emniyetteki ifadesinde, bu tartışma sırasında kendisine hakaret edildiğini öne sürdü. Mehmet Taşkaya, daha sonra evine giderek ruhsatsız tabancasını aldı.

        ERTESİ GÜN SİLAHLAR KONUŞTU

        Ertesi gün taraflar yeniden binada karşı karşıya geldi. Çıkan tartışmada Mehmet Taşkaya silahını ateşledi. Kurşunların hedefi olan Osman Akyol ile eşi Nursen Akyol hayatını kaybetti. Avukat Emir Ali Spor ise ağır yaralandı. Mehmet Taşkaya, emniyetteki ifadesinde kalabalığa ateş açmasındaki amacının karşı tarafı dağıtmak olduğunu savundu.

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        POLİSE DİRENDİ, ÇEVREYE ATEŞ AÇTI

        Silahlı saldırının ardından Mehmet Taşkaya kendisini binaya kilitledi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekiplerinin bulunduğu sırada çevreye ateş açmaya devam eden Mehmet Taşkaya, uzun süre polise direndi. Bölgeye sevk edilen Özel Harekât polislerinin operasyonuyla Mehmet Taşkaya sağ olarak yakalanarak gözaltına alındı.

        EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

        Polis ekiplerinin Mehmet Taşkaya’nın evinde yaptığı aramada 2 ruhsatsız tabanca, 1 havalı tüfek, 1 havalı tabanca, 331 adet fişek, 10 tabanca gaz tüpü, 1 kılıç, 2 kama bıçağı, 1 kelepçe, 4 biber gazı, 1 olay yeri inceleme şeridi ve 10 kutu fişek saçması ele geçirildi.

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        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan Mehmet Taşkaya’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

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