Korkunç olay, Maltepe Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak’ta meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Mehmet Taşkaya, çıkan tartışmada ev sahibi Osman Akyol ile eşi Nursen Akyol’u silahla vurarak öldürdü.

Olay yerinde bulunan avukat Emir Ali Spor ise ağır yaralandı. Saldırının ardından kendisini binaya kilitleyen ve çevreye ateş açarak polise direnen Mehmet Taşkaya, Özel Harekât polislerinin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

30 YILDIR BİNADA KİRACIYDI

Soruşturmayla birlikte cinayetin perde arkasına ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. İddiaya göre Mehmet Taşkaya, yaklaşık 30 yıldır söz konusu binada kiracıydı. Binanın tamamının sahibi olan Osman Akyol ile eşi Nursen Akyol ise Almanya’da yaşıyordu. Ev sahibi çift, yaklaşık 10 yıl önce binayı satmak istedi. Binaya talip olan Mehmet Taşkaya, bu süreçte binada tadilat yaptırdı. Mehmet T., satış için ev sahiplerine bir miktar para da verdi. Ancak binanın bir bölümünün kaçak olması nedeniyle satış gerçekleşmedi. Bunun üzerine Mehmet Taşkaya, verdiği paranın yanı sıra binaya yaptığı tadilat masraflarını da geri istedi.

REKLAM

KİRALARI MEHMET TAŞKAYA TOPLADI

Taraflar daha sonra yeni bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma kapsamında binadaki kiraları Mehmet Taşkaya toplamaya başladı. Ancak ilerleyen süreçte taraflar arasında alacak verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Ev sahibi çift, yaşanan anlaşmazlığın ardından Türkiye’ye geldi. Taraflar arasındaki hukuki süreç ev sahiplerinin lehine sonuçlandı. Olaydan bir gün önce de binanın zemin katındaki giriş bölümünde bulunan dükkânlar tahliye edildi. Mehmet Taşkaya da bu dükkânlardan birini ofis olarak kullanıyordu. Tahliye işlemi sırasında Osman Akyol ile eşi Nursen Akyol’un yanında, olayda ağır yaralanan avukat Emir Ali Spor da bulunuyordu.

REKLAM

OLAYDAN BİR GÜN ÖNCE TARTIŞTILAR

İddiaya göre taraflar arasında tahliye işlemi sırasında tartışma çıktı. Ev sahibi taraf, ertesi gün yeniden binaya geleceğini söyledi. Mehmet Taşkaya ise emniyetteki ifadesinde, bu tartışma sırasında kendisine hakaret edildiğini öne sürdü. Mehmet Taşkaya, daha sonra evine giderek ruhsatsız tabancasını aldı.

ERTESİ GÜN SİLAHLAR KONUŞTU

Ertesi gün taraflar yeniden binada karşı karşıya geldi. Çıkan tartışmada Mehmet Taşkaya silahını ateşledi. Kurşunların hedefi olan Osman Akyol ile eşi Nursen Akyol hayatını kaybetti. Avukat Emir Ali Spor ise ağır yaralandı. Mehmet Taşkaya, emniyetteki ifadesinde kalabalığa ateş açmasındaki amacının karşı tarafı dağıtmak olduğunu savundu.

REKLAM

POLİSE DİRENDİ, ÇEVREYE ATEŞ AÇTI

Silahlı saldırının ardından Mehmet Taşkaya kendisini binaya kilitledi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekiplerinin bulunduğu sırada çevreye ateş açmaya devam eden Mehmet Taşkaya, uzun süre polise direndi. Bölgeye sevk edilen Özel Harekât polislerinin operasyonuyla Mehmet Taşkaya sağ olarak yakalanarak gözaltına alındı.

EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Polis ekiplerinin Mehmet Taşkaya’nın evinde yaptığı aramada 2 ruhsatsız tabanca, 1 havalı tüfek, 1 havalı tabanca, 331 adet fişek, 10 tabanca gaz tüpü, 1 kılıç, 2 kama bıçağı, 1 kelepçe, 4 biber gazı, 1 olay yeri inceleme şeridi ve 10 kutu fişek saçması ele geçirildi.

REKLAM

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan Mehmet Taşkaya’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.