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        Haberler Gündem Güncel 22 ilde 'C31K' operasyonu: Okullara saldırı planlayan 27 şüpheli yakalandı

        22 ilde 'C31K' operasyonu: Okullara saldırı planlayan 27 şüpheli yakalandı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara merkezli 22 ilde C31K adlı yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Sosyal medya ve iletişim platformlarında çeşitli suç içerikli paylaşımlar ile 3 ildeki 3 okula yönelik silahlı saldırı hazırlığına ilişkin içerikler paylaştıkları belirlenen, 19'u adli süreçteki çocuk 32 şüpheliden 27'si yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulurken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 10:37 Güncelleme:
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        22 ilde 'C31K' operasyonu: Okullara saldırı planlayan 27 şüpheli yakalandı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Telegram, Discord, X ve YouTube başta olmak üzere çeşitli sosyal medya ve iletişim platformlarında suç içerikli paylaşımlarda bulundukları ve yeni eğitim-öğretim yılının açılışı sırasında üç farklı ildeki üç okula yönelik silahlı saldırı hazırlığında olduklarına ilişkin paylaşımlar yaptıkları değerlendirilen C31K isimli yeni nesil suç örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 19’u adli süreçteki çocuk 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 22 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli yakalandı.

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        ANKA'daki habere göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli sosyal medya ve iletişim platformlarındaki paylaşımlar incelendi.

        Telegram, Discord, X ve YouTube başta olmak üzere platformlarda bebek ve çocuklara ait müstehcen görüntülerin paylaşılması ve yayılması, milli ve manevi değerlere yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulması, Türk bayrağının yakılması ile hayvanlara eziyet edilmesi ve hayvanların öldürülmesine ilişkin görüntülerin paylaşılması gibi eylemlerde bulunan şüpheliler tespit edildi.

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        Şüphelilerin ayrıca toplumsal hassasiyet oluşturan güncel olaylar ile kamuoyu tarafından tanınan kişilerin acı kayıplarını istismar ederek bu kişilerin aileleri ve yakınlarının adreslerine yönelik sahte ihbarlarda bulundukları belirlendi.

        Görsel, yazılı ve sesli mesajlar aracılığıyla şiddet, tehdit, şantaj, hakaret ile korku ve panik yaratmaya yönelik içeriklerin çevrimiçi gruplar üzerinden paylaşılması ve yayılması da soruşturma kapsamında incelendi.

        Soruşturma kapsamında, yeni eğitim ve öğretim yılının açılışı sırasında üç farklı ilde bulunan üç ayrı okula yönelik silahlı saldırı hazırlığı içerisinde olduklarına dair paylaşımlarda bulunan şüpheliler de tespit edildi.

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        Bu kapsamda, C31K isimli yeni nesil suç örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen 19’u adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 32 şüpheli belirlendi.

        Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik operasyon, Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

        Adreslerde yapılan aramalarda 27 şüpheli yakalanırken, ele geçirilen dijital materyallere inceleme yapılmak üzere el konuldu.

        Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği bildirildi.

        Ne olmuştu?

        C31K'nın adı daha önce de soruşturmalarda geçti. İçişleri Bakanlığının 13 Ocak 2024 tarihli açıklamasında, C31K isimli sosyal medya topluluğunun üyelerine yönelik operasyonda 5 şüphelinin yakalandığı ve tutuklandığı bildirildi. Açıklamada şüphelilerin kedilere eziyet ettikleri ve örgüt propagandası yaptıklarının tespit edildiği belirtildi.

        Emniyet Genel Müdürlüğünün 17 Nisan 2026 tarihli açıklamasında ise Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırıları sonrasında yürütülen çalışmalar kapsamında, C31K isimli oluşuma ait Telegram platformundaki 111 kanalın kapatıldığı bildirildi.

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        #C31K
        #SORUŞTURMA
        #operasyon
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