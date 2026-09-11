Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakanlık bünyesinde 24 Nisan 2026'da kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, 6 faili meçhul cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, faili meçhul cinayet dosyalarına ilişkin yürütülen çalışmalara dair bilgi verdi.

Açıklamasına, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla koordinasyon içerisinde Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın güçlü eşgüdümü ile faili meçhul cinayetlerin üzerine kararlılıkla gitmeye devam ediyoruz” ifadeleriyle başlayan Bakan Gürlek, devamında çalışmalara ilişkin detaylara yer verdi.

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46 DOSYADA YENİ GELİŞME

Bakanlık bünyesinde 24 Nisan 2026 tarihinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, yıllardır aydınlatılamayan 6 cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını duyuran Bakan Gürlek, toplamda 46 dosyada 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olaylara ilişkin çalışmalar kapsamında yeni gelişmeler elde edildiğini belirtti.

BURSA'DA 7 YAŞINDAKİ MEDİNE

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2020 yılında yol kenarındaki sulama kanalında ağır yaralı bulunan ve bir gün sonra hayatını kaybeden 7 yaşındaki Medine Kesmeni'nin ölümüne ilişkin dosyada, olay yerindeki araç parçaları, PTS ve baz kayıtları ile yeni tanık beyanları birlikte değerlendirildi. Şüpheli Erkan Edincik, "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

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DİYARBAKIR'DA KEMİKLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2014 yılında dere yatağında bulunan ve 12 yıldır kimliği belirlenemeyen kemiklerin, yapılan DNA incelemesiyle 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu tespit edildi. Dosyanın yeniden açılmasının ardından olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İZMİR'DE 8 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

İzmir'in Torbalı ilçesinde 8 Mart 2026 tarihinde evine girmeye çalışan kişilerin peşinden gittikten sonra silahla vurularak hayatını kaybeden Mehmet Köstekçi'nin dosyasında, kamera görüntüleri, HTS ve baz kayıtlarının incelenmesi sonucu 8 şüpheli tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

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MUŞ'TA 1988 YILINA UZANAN HUSUMET

Muş'un Hasköy ilçesinde 2011 yılında silahlı saldırıyla öldürülen Felemez Kulaç'ın dosyasında, 1988 yılına uzanan husumet ile olayın öncesi ve sonrasındaki hareketlilik HTS, baz ve PTS kayıtlarıyla yeniden ortaya konuldu. Olayla bağlantılı şüphelilere yönelik operasyonlarda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik adli işlemler devam ediyor.

NEVŞEHİR'DE SEDAT ÜNAL'IN DOSYASI ELE ALINDI

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 2008 yılında öldürülerek yol kenarına bırakılan Sedat Ünal'ın dosyası yeniden ele alındı. 18 yıl önceki kriminal bulgular, DNA verileri ve HTS kayıtlarının yeniden incelenmesiyle maktulün son görüldüğü ruhsatsız kumarhaneden olay yerine uzanan hareketlilik ortaya çıkarıldı. 7 şüpheli hakkında "kasten öldürme" suçundan adli işlemler başlatıldı.

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SİİRT'TE 190 BİN METREKARELİK ARAMA ÇALIŞMALARI

Siirt'in Baykan ilçesinde 2024 yılında kaybolan Mekiye Akyel'in dosyasında, 190 bin metrekarelik alanda yüzlerce personelle arama yapıldı. Dijital ayak izleri, HTS ve PTS kayıtları, tanık anlatımları ve şüphelilerin çelişkili beyanları ayrıntılı biçimde incelendi. Soruşturma sonucunda eski eşi ve yakınlarının da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından iddianame düzenlendi.

Bakan Gürlek paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bu dosyaların aydınlatılması için büyük bir özveriyle çalışan Bursa-Mustafakemalpaşa, Diyarbakır-Bismil, İzmir-Torbalı, Muş, Nevşehir-Ürgüp ve Siirt-Baykan Cumhuriyet başsavcılıklarımıza; il ve ilçe jandarma teşkilatlarımızın görevli birimlerine, JASAT ekiplerimize, Adli Tıp Kurumumuza ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hiçbir cinayeti unutmayacağız. Hiçbir dosyanın üzerini örtmeyeceğiz. Hiçbir failin cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz."